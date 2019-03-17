SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)

Giriş: 17.03.2019 - 06:41 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

17 Mart Pazar günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Karagül tarafından kaleme alındı. 17 Mart burç yorumlarına bakacak olursak bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanlarla ilgili gelişmeler olası. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    1|13

    Ay Aslan’da ilerlerken ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanlarla ilgili gelişmeler olası. Gün boyu entelektüel, farklı konuları birbirine entegre eden kabiliyetli vasıflarımızla beceri geliştiremeyen, verimsiz işlerle uğraşan tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Koyu kırmızı

     

  • 2Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kabiliyetlere güvenerek denenmemişi denemek isteyebilirsiniz. Romantik konularda gelişmeler yaşanırken temkinli davranmak önemli. Yanlış insanlara, ideallere kapılabilirsiniz. Zihinsel karmaşadan kaçınmalı, sosyal çevredeki tartışmalardan uzak durmalısınız.

  • 3Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu konfor arayışınız sürerken, geçmişten gelen insanlar sizi şaşırtabilir. Olayların arkasındaki gerçekleri açığa çıkaran gelişmeler olası. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir, eklemlere ve dişlere dikkat.

     

  • 4Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ortak amaçlara yoğunlaşmak, yaratıcı faaliyetler ve seyahat planları sizi meşgul edebilir. Öğrenme ve araştırma arzunuz çok yüksek. Meraklarınızı giderecek sizi canlandıracak yeni hobiler bulabilirsiniz.

     

  • 5Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailevi konularda gerginlikler olası. Otoriteniz olan insanlar tarafından zor durumda bırakılabilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade etmenize, duygularınızı dışavurmanıza sebep olan olaylar gelişebilir. Bunları önemli fırsatlar olarak görün. 

  • 6Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailevi konularda fikirlerinize başvurulabilir. İdealleriniz dönüşürken eleştirilmeye olan yaklaşımınız yenileniyor. Tepkilerinizi kontrol edip objektif yaklaşımlar sergilemelisiniz. Gün boyu güvenli alanda sevdiklerinizle sosyalleşmek size iyi gelir.

  • 7Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günlük işlerde aceleci davranmayın. Bireysel ihtiyaçların öne çıktığı bir gündesiniz. En iyisini yapmak adına kaynaklarınızı tüketmeyin. Sağlığınıza özen gösterin. Günün ikinci yarısında gelişen sosyal imkanlar sizi mutlu edecektir.

  • 8Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal alışkanlıklarınızın dönüştüğü bir dönemdesiniz. Olayları çok yönlü düşünme arzunuz sizi yönsüz ve depresif kılıyor. İlgi alanınıza giren, sizi geliştiren konuları paylaşabileceğiniz grupları seçmek faydalı olur.

  • 9Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapıp göz önünde olacaksınız. Sabah saatlerinde yoğunlaşan şüphe ve öfkenin tüm yaşam alanlarına yansımasına izin vermeyin. İnanç çatışmaları uzun vadeli sorunlara sebep olabilir.

  • 10Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu romantik konulardaki beklentiniz nedeniyle çocuksu tutumlar sergileyebilirsiniz. Olayların sebeplerini dışarda değil özde aramak faydalı olur. Uzmanlık gerektiren konularda geçmişin tekrarı tutumları sonlandırmak faydalı olur.

  • 11Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu otoriteniz sorgulanıyor inancıyla fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Huzur bozan konularda öze dönüp içsel sebeplere yoğunlaşmak faydalı olur. Kurallarınızdan çok entelektüel etkinliklere yoğunlaşmak günü verimli kılar.

  • 12Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu yakın çevrede inanç çatışmalarının yol açtığı gerginlik olası. Aileniz kaynaklı kısıtlanmaların sebep olduğu tartışmalara girişirseniz gün verimsiz geçer. Öze dönüp adalet duygunuzu bozan, sizi huzursuz eden asıl meseleye yoğunlaşın.

  • 13Günlük burç yorumları (17 Mart 2019 Pazar)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün içinde yurtdışı ile bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Yakınlarınızın sağlık sorunları sebebiyle sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Deneyimden kaçmadan, olaylara objektif bakış açısıyla yaklaşıp, akıl danışın.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X