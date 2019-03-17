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Ay Aslan’da ilerlerken ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanlarla ilgili gelişmeler olası. Gün boyu entelektüel, farklı konuları birbirine entegre eden kabiliyetli vasıflarımızla beceri geliştiremeyen, verimsiz işlerle uğraşan tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Koyu kırmızı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kabiliyetlere güvenerek denenmemişi denemek isteyebilirsiniz. Romantik konularda gelişmeler yaşanırken temkinli davranmak önemli. Yanlış insanlara, ideallere kapılabilirsiniz. Zihinsel karmaşadan kaçınmalı, sosyal çevredeki tartışmalardan uzak durmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu konfor arayışınız sürerken, geçmişten gelen insanlar sizi şaşırtabilir. Olayların arkasındaki gerçekleri açığa çıkaran gelişmeler olası. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir, eklemlere ve dişlere dikkat.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak amaçlara yoğunlaşmak, yaratıcı faaliyetler ve seyahat planları sizi meşgul edebilir. Öğrenme ve araştırma arzunuz çok yüksek. Meraklarınızı giderecek sizi canlandıracak yeni hobiler bulabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda gerginlikler olası. Otoriteniz olan insanlar tarafından zor durumda bırakılabilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade etmenize, duygularınızı dışavurmanıza sebep olan olaylar gelişebilir. Bunları önemli fırsatlar olarak görün.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda fikirlerinize başvurulabilir. İdealleriniz dönüşürken eleştirilmeye olan yaklaşımınız yenileniyor. Tepkilerinizi kontrol edip objektif yaklaşımlar sergilemelisiniz. Gün boyu güvenli alanda sevdiklerinizle sosyalleşmek size iyi gelir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerde aceleci davranmayın. Bireysel ihtiyaçların öne çıktığı bir gündesiniz. En iyisini yapmak adına kaynaklarınızı tüketmeyin. Sağlığınıza özen gösterin. Günün ikinci yarısında gelişen sosyal imkanlar sizi mutlu edecektir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal alışkanlıklarınızın dönüştüğü bir dönemdesiniz. Olayları çok yönlü düşünme arzunuz sizi yönsüz ve depresif kılıyor. İlgi alanınıza giren, sizi geliştiren konuları paylaşabileceğiniz grupları seçmek faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu pek çok işi eş zamanlı yapıp göz önünde olacaksınız. Sabah saatlerinde yoğunlaşan şüphe ve öfkenin tüm yaşam alanlarına yansımasına izin vermeyin. İnanç çatışmaları uzun vadeli sorunlara sebep olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu romantik konulardaki beklentiniz nedeniyle çocuksu tutumlar sergileyebilirsiniz. Olayların sebeplerini dışarda değil özde aramak faydalı olur. Uzmanlık gerektiren konularda geçmişin tekrarı tutumları sonlandırmak faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu otoriteniz sorgulanıyor inancıyla fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Huzur bozan konularda öze dönüp içsel sebeplere yoğunlaşmak faydalı olur. Kurallarınızdan çok entelektüel etkinliklere yoğunlaşmak günü verimli kılar.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yakın çevrede inanç çatışmalarının yol açtığı gerginlik olası. Aileniz kaynaklı kısıtlanmaların sebep olduğu tartışmalara girişirseniz gün verimsiz geçer. Öze dönüp adalet duygunuzu bozan, sizi huzursuz eden asıl meseleye yoğunlaşın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde yurtdışı ile bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Yakınlarınızın sağlık sorunları sebebiyle sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Deneyimden kaçmadan, olaylara objektif bakış açısıyla yaklaşıp, akıl danışın.
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