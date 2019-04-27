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Ay Kova’da ilerliyor. Sabah saatlerinde Güneş ile öğleden sonra Mars ile görünümde. Zihinsel faaliyetler yoğun. Gün boyu sağlıklı hedef koymak önem kazanıyor. Farklı konuları bir araya getirip analiz ederek verimli işler yapabiliriz. Ay Mars görünümde kızgınlık, duygu patlamaları ve telaş gelişebilir. Öğleden sonra huzursuz koşullar, kavgalar olası. Dengeyi korumak ve yapıcı duyguları sürdürmek gerekir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş Gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sosyal çevrede girişken tavırlar sergileyebilirsiniz. Yeni fikirler, projeler, romantik konularda hareket gelişebilir ancak farklı fikirlerin tartışmalara yol açması olası. Kariyer sosyal bilinirlik alanında sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer alanında hareket olası. Zihninizi harekete geçirecek yaratıcı faaliyetler olabilir. Hedefleriniz ve dünya görüşünüzü, idealleri gösteren alanda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzmanlık gerektiren işler, bağımsız araştırmalar, yeni bilgiler ve pratik çözümler için olumlu koşullar var. Gün oldukça yoğun ve hareketli geçecektir. Çalışma ve üretim alanlarında sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular, aile içi anlaşmazlıklarda hassasiyetler artabilir. Gün boyu otorite konumunda olan insanlarla çelişkiler yaşayabilirsiniz. Olumlu duyguları korumak veriminizi artırır. İlişkiler alanında, sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkilerde hassas davranmak faydalı olur. Bir süredir bekleyen anlaşmalar hız kazanabilir. Pratik ve uygulanabilir hedefler koyup, gün boyu dengenizi koruyun. İş ve üretim, ruh beden dengesi konularında sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sağlık sorunları gelişebilir. Sindirim hassasiyetleri, gıda duyarlılıkları olabilir. Romantik konular, çocuklar ve yaratıcılık alanında sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal konularda iniş çıkış olası. Beklentileri çok yüksek tutarsanız karşılanmayabilir. Gün boyu ayakları yere basan hedefler önemli. Ailevi konular, yaşam alanınız, ebeveynlerle ilgili alanda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde sağlık hassasiyetleri, ailevi konularda telaş yaşanabilir. Ruh beden dengesini korumakta zorlanabilirsiniz. Hedefleriniz ve iletişim biçiminizi gösteren alanda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilgiyi esirgeyen, sır saklayan veya çarpıtan insanlarla ilgili farkındalığınız artabilir. Gün boyu toplumsal konularla meşgul olabilirsiniz. Üretim biçiminizi ve finansal yaklaşımınızı sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu farklı konuları analiz edip hızlı davranmak durumundasınız. Ailevi konularda önemli kararlar almanız gerekebilir. Uzlaşma beklenen durumlarda aksilikler olabilir. İradeyi ve içsel kaynakları gösteren alanda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yakın çevrede kendinizi ifade etmek adına yoğun bir telaş yaşayabilirsiniz. Öfke patlamalarının önemli olayları gölgelemesine izin vermeyin. Ruh beden dengesini gösteren alanda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişi ve hassasiyetleri tetikleyen olaylar yaşanabilir. Sizden saklanan bilgiler açığa çıkabilir. Ani harcamalar sizi huzursuz edebilir. Sosyal çevrede, çocuklar ve romantik konular alanınızda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
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