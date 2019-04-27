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Ay Kova’da ilerliyor. Sabah saatlerinde Güneş ile öğleden sonra Mars ile görünümde. Zihinsel faaliyetler yoğun. Gün boyu sağlıklı hedef koymak önem kazanıyor. Farklı konuları bir araya getirip analiz ederek verimli işler yapabiliriz. Ay Mars görünümde kızgınlık, duygu patlamaları ve telaş gelişebilir. Öğleden sonra huzursuz koşullar, kavgalar olası. Dengeyi korumak ve yapıcı duyguları sürdürmek gerekir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş Gri