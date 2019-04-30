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Ay gün boyu Neptün ile kavuşumda ilerliyor. Duygusal yükler açığa çıkarken, güvenli alan arayışımız artacaktır. Objektif tutumlar önem kazanıyor. Akşam Ay Mars ve Jüpiter ile görünümde olacak. Satürn retroya geçmek üzere durağan konumda, her şeyin yavaşladığını hissedeceğimiz, gecikmelere ve baskılara maruz kalacağımız bir sürece girdik. Gün içinde işler yavaş ilerlerken yönsüz hissedebiliriz. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu duygularınız çok değişken. Sizi anlayan, uyumlu insanlarla birlikte olmaya çalışın. Statü, kariyer ve ailevi konularda geçmişin yaraları açığa çıkarken yavaşlama ve baskılar gelişebilir. Bugün hayaller ve günün gerçeklerinin uyumlu olmasına özen gösterin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak idealler, sanatsal zevkleri paylaşabileceğiniz sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Uluslararası işler, hukuki konular, üniversiteler ve uzmanlık gerektiren işlerde yavaşlama olası. Gün boyu değişen duygu durumları olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yönsüz ve kararsız olabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçirmeye sebep olan durumlar, kriz yönetiminde sorunlar ve bekleten işler olası. Gün içinde bir yandan derin anlam arayışları, diğer yandan kararsızlık söz konusu olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu dar görüşlü insanlarla çatışabilirsiniz. İlişkiler, anlaşma veya ortak işlerde yavaşlama olası. Geçmişin yükünü güne yansıtmadan objektif davranmak önemli. Duygusal yoğunluk kafa karışıklığına yol açabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu gücünüz düşük, bilinçaltında hesaplaşmalar sürüyor olabilir. İçe dönüp duygularınız anlamak için yanlız kalmak faydalı olur. Günlük rutinler iş konularında yavaşlama, sağlık hassasiyetleri olası.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkilerde empatik tutumlar önem kazanıyor. Yaratıcı beceriler, romantik konular ve çocuklarla ilgili konularda işler yavaşlıyor. Çabalarınızın karşılıksız kaldığını sezebilirsiniz. Bütünü görmek önem kazanıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlık hassasiyetleri, enerji düşüklüğü olası. Ailevi konular, emlak araç alım satım işlerinde yavaşlama olası. Yönsüzlük duygusuyla hareket ederseniz anlamsız ve sıradan işlerle uğraşıp yorulursunuz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Romantik konularda dünya görüşü farklılığı yaşanabilir. Aldanma, aldatma konuları gelişebilir. Bireysel ve profesyonel hedefleri gözden geçirme ihtiyacınız olabilir. Yazılı işler, anlaşma hazırlıkları, ticari faaliyetlerde yavaşlama olası.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün güvenli alan yaratma ve huzur bulma arayışınız yüksek. Yaşlı akrabalarınızla ilgili gelişmeler olası. Üretim, maddi manevi değerler alanında yavaşlama sürecine giriyorsunuz. Gün boyu yazılı işleri iki kez kontrol edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireysel ve profesyonel ilişkileri gözden geçiriyorsunuz. Hareket alanınız daralabilir, yavaşlama ihtiyacındasınız. Kronik sağlık sorunları varsa bugün kendinize özen gösterin. Anlaşma beklediğiniz işlerde gelişmeler yaşanabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir kendinizi hayattan izole olmuş hissediyorsanız, gücünüz düşükse, şimdi öze dönüp enerji depolama zamanı. Gün boyu riskli harcamalardan kaçınmak önemli. Sağlık hassasiyetleri olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hayallerle günün gerçekleri çelişebilir. Bir yandan üretim ve finans konularıyla uğraşırken, kendinizi yanlız ve yönsüz hissedebilirsiniz. Kendinizi adadığınız konularda anlam arayışınız artıyor.
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