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Ay gün boyu Neptün ile kavuşumda ilerliyor. Duygusal yükler açığa çıkarken, güvenli alan arayışımız artacaktır. Objektif tutumlar önem kazanıyor. Akşam Ay Mars ve Jüpiter ile görünümde olacak. Satürn retroya geçmek üzere durağan konumda, her şeyin yavaşladığını hissedeceğimiz, gecikmelere ve baskılara maruz kalacağımız bir sürece girdik. Gün içinde işler yavaş ilerlerken yönsüz hissedebiliriz. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş