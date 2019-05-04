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Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)

Giriş: 04.05.2019 - 09:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

4 Mayıs Cumartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün özgürleşme, alışılanın dışına çıkma arzumuz yüksek. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
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    Güne Ay Uranüs kavuşumu ile başlıyoruz. Özgürleşme, alışılanın dışına çıkma arzumuz yüksek. Yeni ay öncesi tepkisel tutumlar artarken bireysellik öne çıkıyor. İlişkilerde kurallar ve geleneksel sınırları zorlama arzusu yüksek. Ay iyice küçüldüğü için bedensel hassasiyetler olası. Konsantrasyon süresi kısıtlı. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Nar kırmızı

     

  • 2Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde sınırları zorlayabilirsiniz. Konuların içinde dağılma, konsantrasyon bozukluğu olası. Finansal konularda ani dalgalanmalar harcamalar gelişebilir.

     

  • 3Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün ilişkilerde sınırları zorlayabilirsiniz. Ailevi hassasiyetler gelişebilir. Bir süreci kapatıp yenisine geçmek üzere hazırlıktasınız. Gün boyu duygularınıza önem verin. 

     

  • 4Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu duygularınız değişken. İlişkilerde kuralları zorlayabilirsiniz. Güncelliğini sizin için yitirmiş konuları bırakmak adına içsel zorlanmadasınız. Kendinize çok yüklenmeyin. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün sosyal ortamlarda gerginlikler yaşanabilir. Doğru anlaşılma arzunuzla sevdiklerinize duygusal baskıda bulunursanız daha zor koşullar yaratırsınız. Bireysel ihtiyaçlara yoğunlaşın. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün içinde zihinsel yoğunluk bedensel hassasiyet olarak açığa çıkabilir. Üretim konularında eksiklerinizi gözden geçirin. Bireysel ve profesyonel ilişkilerde ani olaylar yaşanabilir.

     

  • 7Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Olayların akışı gün içinde zorlayıcı olabilir. Geleneksel sınırların dışına çıkma arzunuz artıyor. Olumsuz fikirlere takılmadan akışta olmak önemli. Dünya görüşünüze katkı sağlayan gelişmeler olası. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu önemli kararlar alıp uygulamak durumundasınız. Uzun vadeli planlarınız dönüşüyor. İlişkilerde sizden beklenenin dışına çıkıp özgürleşiyorsunuz. Akışta olmak önemli. 

     

  • 9Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu ilişkilerde kopuşlar olası. Yaşamınızda bir dönemin sonlandığını fark ediyorsanız kaygıya düşmeden akışta olun. Yenilenen ihtiyaçlara göre yeni dönem hızlı biçimde başlıyor. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün günlük rutinler, iş konularında önemli kararlar verebilirsiniz. Değişim fikri sizi zorlasa da akışta olun. Gün içinde sağlık hassasiyetleri gelişebilir.  İlişkilerde ifadeler sertleşebilir. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde tepkisel tutumlarınız artıyor. Bireysel ihtiyaçları göz ardı etmeden akışta olmak önem kazanıyor. Kendinizi çok zorlamayın, sağlık hassasiyetler olası. 

     

  • 12Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu hayalleri gerçekleştirmek adına risk almak isteyebilirsiniz.  Harcamalarda abartılı tutumlardan kaçının. İlişkilerde hassasiyetler veya sonlanmalar olası. 

     

  • 13Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2019 Cumartesi)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu dikkatsizlik ve kafa karışıklığı olası. Ailevi konularda hassasiyetler yaşanabilir. Bireyselliğin sizin için önem kazandığı bir dönem başlıyor, açık fikirli tutumlar önemli. 

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