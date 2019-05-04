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Güne Ay Uranüs kavuşumu ile başlıyoruz. Özgürleşme, alışılanın dışına çıkma arzumuz yüksek. Yeni ay öncesi tepkisel tutumlar artarken bireysellik öne çıkıyor. İlişkilerde kurallar ve geleneksel sınırları zorlama arzusu yüksek. Ay iyice küçüldüğü için bedensel hassasiyetler olası. Konsantrasyon süresi kısıtlı. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Nar kırmızı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde sınırları zorlayabilirsiniz. Konuların içinde dağılma, konsantrasyon bozukluğu olası. Finansal konularda ani dalgalanmalar harcamalar gelişebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilişkilerde sınırları zorlayabilirsiniz. Ailevi hassasiyetler gelişebilir. Bir süreci kapatıp yenisine geçmek üzere hazırlıktasınız. Gün boyu duygularınıza önem verin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu duygularınız değişken. İlişkilerde kuralları zorlayabilirsiniz. Güncelliğini sizin için yitirmiş konuları bırakmak adına içsel zorlanmadasınız. Kendinize çok yüklenmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal ortamlarda gerginlikler yaşanabilir. Doğru anlaşılma arzunuzla sevdiklerinize duygusal baskıda bulunursanız daha zor koşullar yaratırsınız. Bireysel ihtiyaçlara yoğunlaşın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde zihinsel yoğunluk bedensel hassasiyet olarak açığa çıkabilir. Üretim konularında eksiklerinizi gözden geçirin. Bireysel ve profesyonel ilişkilerde ani olaylar yaşanabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayların akışı gün içinde zorlayıcı olabilir. Geleneksel sınırların dışına çıkma arzunuz artıyor. Olumsuz fikirlere takılmadan akışta olmak önemli. Dünya görüşünüze katkı sağlayan gelişmeler olası.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu önemli kararlar alıp uygulamak durumundasınız. Uzun vadeli planlarınız dönüşüyor. İlişkilerde sizden beklenenin dışına çıkıp özgürleşiyorsunuz. Akışta olmak önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkilerde kopuşlar olası. Yaşamınızda bir dönemin sonlandığını fark ediyorsanız kaygıya düşmeden akışta olun. Yenilenen ihtiyaçlara göre yeni dönem hızlı biçimde başlıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün günlük rutinler, iş konularında önemli kararlar verebilirsiniz. Değişim fikri sizi zorlasa da akışta olun. Gün içinde sağlık hassasiyetleri gelişebilir. İlişkilerde ifadeler sertleşebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde tepkisel tutumlarınız artıyor. Bireysel ihtiyaçları göz ardı etmeden akışta olmak önem kazanıyor. Kendinizi çok zorlamayın, sağlık hassasiyetler olası.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hayalleri gerçekleştirmek adına risk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarda abartılı tutumlardan kaçının. İlişkilerde hassasiyetler veya sonlanmalar olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu dikkatsizlik ve kafa karışıklığı olası. Ailevi konularda hassasiyetler yaşanabilir. Bireyselliğin sizin için önem kazandığı bir dönem başlıyor, açık fikirli tutumlar önemli.
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