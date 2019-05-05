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Boğa'da Yeni Ay açılıyor; sağlam değerler oluşturmak huzurlu ve güvenli ortam yaratma çabası artıyor. Hem maddesel hem de duygusal güvence ihtiyaçlarımız belirginleşiyor ancak Boğa'nın yöneticisi Venüs Koç'ta istikrarsız bir sürece vurgu var. Gün boyu yeni işlere başlama arzumuz artabilir. İçgüdüsel olarak kendimizi yatıştıracağımız, huzur veren, konfor sağlayan ve duyulara hitap eden konulara yönelebiliriz. Ay Satürn Güney Ay Düğümü ve Plüto kavuşumunu tetikliyor. Gün boyu bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Beyaz