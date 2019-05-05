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Boğa'da Yeni Ay açılıyor; sağlam değerler oluşturmak huzurlu ve güvenli ortam yaratma çabası artıyor. Hem maddesel hem de duygusal güvence ihtiyaçlarımız belirginleşiyor ancak Boğa'nın yöneticisi Venüs Koç'ta istikrarsız bir sürece vurgu var. Gün boyu yeni işlere başlama arzumuz artabilir. İçgüdüsel olarak kendimizi yatıştıracağımız, huzur veren, konfor sağlayan ve duyulara hitap eden konulara yönelebiliriz. Ay Satürn Güney Ay Düğümü ve Plüto kavuşumunu tetikliyor. Gün boyu bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir.
Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Beyaz
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda hem maddesel hem de duygusal güvence ihtiyacınız artıyor. Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskıya bağlı olarak dipte derinde kalan sorunlar yüzeye çıkabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda ilişkilerinizde kontrol ve güç konularıyla yüzleşirken, duygusal güvence arzunuz belirginleşiyor. Huzur veren ve duyulara hitap eden konularla meşgul olmak faydalı olur.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda değişim, yenilenme ve ilerleme adına girişimleriniz artıyor. Alışkanlıklarınızda zorunlu değişimler olası. Bir süredir devam eden yoğun stres öfkeli söylemlerle açığa çıkabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda huzur veren konular ve ortamlar önem kazanıyor. Duygusal ve finansal güvence arzunuz artsa da harcamalarınız fazla. Öğleden sonra ilişkilerde hassasiyetler belirginleşebilir, geçmiş sorunlar açığa çıkabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda statü ve bilinirlik konularında gelişmeler olası. Gün içinde gelişen fırsatlar sizi umutlandıracaktır. Öğleden sonra özdisiplin konularına vurgu artıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ay uzmanlaşma, hukuki konular ve yurtdışı alanında gelişmeleri tetikliyor. Olaylar hızlı biçimde sonuçlanacaktır. Akşamüstü ertelediğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda kriz yönetimi ve ortak kaynaklar önem kazanıyor. Gelir gider dengesine dikkat edin. Akşamüstü sağlık hassasiyetleri, ailevi konular sizi meşgul edebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ay ilişkiler alanında gelişmeler sağlıyor. Eş ya da partnerinize karşı bağımlılık gösteriyorsanız objektif tutumlar önem kazanıyor. Akşamüstü ifadeler sertleşebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda günlük işlerde düzen değişimi öne çıkıyor. Hızlı biçimde rutinleriniz dönüşüyor. Akşamüstü gelişen olayları olgunlaşma fırsatı olarak değerlendirin, ruh beden dengesini koruyun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda romantik konular, beceriler ve çocuklarla ilgili gelişmeler olası. Akşamüstü günlük işlerle uğraşırken özde yatan meselenin içsel uyum olduğunu atlamayın, ifadede seçici olun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda ailevi konular, ev veya taşınmazlarla ilgili gelişmeler olası. Akşamüstü sürdürülmesinde fayda olmayan ilişkilerle ilgili önemli olaylar gelişebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni ayda çevre değişikliği yapma, taşınma veya seyahat etme imkanları gelişiyor. Süreç hızlı biçimde ilerliyor. Akşamüstü ailevi hassasiyetler, yaşlı akrabalarla ilgili gelişmeler olası.
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