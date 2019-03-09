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Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)

Giriş: 09.03.2019 - 09:18 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Astroloji uzmanı Bengü Karagül 9 Mart Cumartesi günlük burçları kaleme aldı. 9 Mart burç yorumlarına bakacak olursak Ay Koç’ta ilerliyor. Cesaret, dinamizm ve yüksek enerjili bir güne uyanıyoruz. Bugün son dakika işlerinde aksilik çıkabilir. Akşam 20.10 itibari ile tüm gece ay boşlukta olacak. Günlük burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    Ay Koç’ta ilerliyor. Cesaret, dinamizm ve yüksek enerjili bir güne uyanıyoruz. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Ancak Satürn ile olan görünüm sınırları ve sorumlulukları hatırlatıyor. Hayatla uyum içinde akan dinamik vasıflarımızla, rekabet düşkünü ilkel güdülerimiz gün boyu çatışma halinde. Bugün son dakika işlerinde aksilik çıkabilir. Akşam 20.10 itibari ile tüm gece ay boşlukta olacak. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Taba

     

  • 2Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Esinlenen, hayal kuran Koçlar gün boyu hayalleri sınırlayan olaylar gelişebilir. Rutinleriniz olağandan fazla özen istiyor. İlişkilerde objektif tutumlar önemli. Merkrü retrosunun yol açtığı içsel karmaşa, şüphe gerçeklerden kaçma arzusu artıyor.

     

  • 3Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın özüyle meşgul Boğalar günün yoğunluğu içinde yönsüz hissedebilirsiniz. Son dakika işlerinde aksamalar yaşanabilir. Günlük rutinler plan dışı akabilir. Merkür retrosunu unutmayın; hedefsizlik, gerçekçi olmayan gelip geçici hedeflerden kaçının.

     

  • 4Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler gün boyu merak ve yönszülük birbirine karışıyor. Aceleci tutumlarla hareket ederseniz konsantrasyon sorunu artacaktır. Merkür retrosunu unutmayın. Sosyal çevrede ve romantik konularda bütünü görmeden hareket etmeyin.

     

  • 5Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler sosyal bilinirlik, statü ve ailevi konularda gelişmeler yaşayabilir. Eş zamanlı farklı programlara yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Merkür retrosunu göz ardı etmeyin. Uzmanlık gerektiren işlerde akıl danışın.

     

  • 6Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslanlar hukuki konularda beklenen haberler gelebilir. Son dakika yolculukları aksi gidebilir. Olayları iyi yönetmek önemli. Merkür retrosuyla açığa çıkan öze dönme arzuları yoğunlaşıyor.

     

  • 7Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başaklar yenilenme arzunuz krizlere yol açabilir. Son dakika gelişen olaylar dengenizi bozarsa empatik davranmak önem kazanıyor. Merkür retrosundayız, yanlış sözler verirseniz uzun vadede zararlı çıkarsınız.

     

  • 8Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Teraziler gün boyu sınırları hatirlatan insanlarla çatışabilirsiniz. İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, gelişigüzel sosyalleşmeyin.

     

  • 9Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tutkulu, meraklı ve sezgisel Akrepler gün boyu öfkeli tutumlarınızla zorluk çıkarabilrsiniz. Merkür retrosu nedeniyle kontrol edemediğiniz olaylar gelişebilir. Şevkatin önem kazandığı bir gündesiniz.

     

  • 10Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yaylar, gün boyu çocuklar, romantik konular ve yaratıcı becerilere yoğunlaşıyorsunuz. Programsız işler kesintiye uğrayabilir. Merkür retrosu nedeniyle çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir.

     

  • 11Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlaklar güne yoğun başlıyorsunuz. Yolculuk planlarınızda geçici aksaklıklar olabilir. Telaşınız artarsa Merkür retrosunun yol açtığı zihinsel kısır döngü sizi yorabilir.

     

  • 12Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kovalar gün boyu hareket halindesiniz. İletişim, zihinsel paylaşım arzunuz yoğun. Merkür retrosunun yol açtığı yönsüzlük nedeniyle programsız işler yorucu olabilir.

     

  • 13Günlük burç yorumları (9 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatla uyumlu Balık burçları gün boyu yeni eğitimler, sportif faaliyetlerin arayışına düştüyseniz, bugün bulmak için fırsatlarınız var. Retro boyunca kimlik gelişiminize engel olan soyut kavramlar artabilir.

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