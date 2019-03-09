1 | 13

Ay Koç’ta ilerliyor. Cesaret, dinamizm ve yüksek enerjili bir güne uyanıyoruz. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Ancak Satürn ile olan görünüm sınırları ve sorumlulukları hatırlatıyor. Hayatla uyum içinde akan dinamik vasıflarımızla, rekabet düşkünü ilkel güdülerimiz gün boyu çatışma halinde. Bugün son dakika işlerinde aksilik çıkabilir. Akşam 20.10 itibari ile tüm gece ay boşlukta olacak. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Taba