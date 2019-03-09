- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ay Koç’ta ilerliyor. Cesaret, dinamizm ve yüksek enerjili bir güne uyanıyoruz. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Ancak Satürn ile olan görünüm sınırları ve sorumlulukları hatırlatıyor. Hayatla uyum içinde akan dinamik vasıflarımızla, rekabet düşkünü ilkel güdülerimiz gün boyu çatışma halinde. Bugün son dakika işlerinde aksilik çıkabilir. Akşam 20.10 itibari ile tüm gece ay boşlukta olacak. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Taba
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Esinlenen, hayal kuran Koçlar gün boyu hayalleri sınırlayan olaylar gelişebilir. Rutinleriniz olağandan fazla özen istiyor. İlişkilerde objektif tutumlar önemli. Merkrü retrosunun yol açtığı içsel karmaşa, şüphe gerçeklerden kaçma arzusu artıyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın özüyle meşgul Boğalar günün yoğunluğu içinde yönsüz hissedebilirsiniz. Son dakika işlerinde aksamalar yaşanabilir. Günlük rutinler plan dışı akabilir. Merkür retrosunu unutmayın; hedefsizlik, gerçekçi olmayan gelip geçici hedeflerden kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler gün boyu merak ve yönszülük birbirine karışıyor. Aceleci tutumlarla hareket ederseniz konsantrasyon sorunu artacaktır. Merkür retrosunu unutmayın. Sosyal çevrede ve romantik konularda bütünü görmeden hareket etmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler sosyal bilinirlik, statü ve ailevi konularda gelişmeler yaşayabilir. Eş zamanlı farklı programlara yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Merkür retrosunu göz ardı etmeyin. Uzmanlık gerektiren işlerde akıl danışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslanlar hukuki konularda beklenen haberler gelebilir. Son dakika yolculukları aksi gidebilir. Olayları iyi yönetmek önemli. Merkür retrosuyla açığa çıkan öze dönme arzuları yoğunlaşıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başaklar yenilenme arzunuz krizlere yol açabilir. Son dakika gelişen olaylar dengenizi bozarsa empatik davranmak önem kazanıyor. Merkür retrosundayız, yanlış sözler verirseniz uzun vadede zararlı çıkarsınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Teraziler gün boyu sınırları hatirlatan insanlarla çatışabilirsiniz. İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, gelişigüzel sosyalleşmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkulu, meraklı ve sezgisel Akrepler gün boyu öfkeli tutumlarınızla zorluk çıkarabilrsiniz. Merkür retrosu nedeniyle kontrol edemediğiniz olaylar gelişebilir. Şevkatin önem kazandığı bir gündesiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yaylar, gün boyu çocuklar, romantik konular ve yaratıcı becerilere yoğunlaşıyorsunuz. Programsız işler kesintiye uğrayabilir. Merkür retrosu nedeniyle çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlaklar güne yoğun başlıyorsunuz. Yolculuk planlarınızda geçici aksaklıklar olabilir. Telaşınız artarsa Merkür retrosunun yol açtığı zihinsel kısır döngü sizi yorabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kovalar gün boyu hareket halindesiniz. İletişim, zihinsel paylaşım arzunuz yoğun. Merkür retrosunun yol açtığı yönsüzlük nedeniyle programsız işler yorucu olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatla uyumlu Balık burçları gün boyu yeni eğitimler, sportif faaliyetlerin arayışına düştüyseniz, bugün bulmak için fırsatlarınız var. Retro boyunca kimlik gelişiminize engel olan soyut kavramlar artabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.