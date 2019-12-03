Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDöviz

Günlük döviz kurları listesi e-Devlet 2020

Dolar ve altın fiyatlarının hareketli olduğu dönemlerde en çok takip edilen rakamlar günlük döviz kurlarıdır. Kimileri yatırım yaptığı kurlar için kimileri de yatırım yapmak için güncel kurları araştırmaktadırlar. İşte e-Devlet tarafından sunulan günlük döviz kurları listesi

Günlük döviz kurları

Altın, dolar, Euro ve birçok döviz kurlarını günlük olarak sorgulayabileceğiniz bir sistem e-Devlet tarafından geliştirildi. “Günlük Döviz Kurları “ e-Devlet sorgulama ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz. Günlük Döviz Kurları’nda şu detaylara ulaşmanız mümkün.

  • Döviz Cinsi
  • Döviz Alış
  • Döviz Satış
  • Efektif Alış
  • Efektif Satış

Günlük Döviz Kurları’nda Hangi Kurlar Yer Alır?

  • 1 ABD DOLARI
  • 1 AVUSTRALYA DOLARI
  • 1 DANİMARKA
  • 1 İNGİLİZ STERLİNİ
  • 1 İSVİÇRE FRANGI
  • 1 İSVEÇ KRONU
  • 1 KANADA DOLARI
  • 1 KUVEYT DİNARI
  • 1 NORVEÇ KRONU
  • 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
  • 100 JAPON YENİ
  • 1 BULGAR LEVASI
  • 1 RUMEN LEYİ
  • 1 RUS RUBLESİ
  • 100 İRAN RİYALİ
  • 1 ÇİN YUANI
  • 1 PAKİSTAN RUPİSİ
  • 1 KATAR RİYALİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından veriler alınarak 15 Dakika sonra E-Devlet sistemine aktarılarak kurlar güncellenir. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması sayesinde güncel döviz kurlarını kolaylıkla öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.

E-DEVLET GÜNLÜK DÖVİZ KURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Güncel Döviz Kurları adresine ziyaret ederek e-Devlet giriş ekranına ulaşmalısınız. Bu adımda karşınıza giriş ekranı çıkacak. T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. Kimlik doğrulama adımlarından sonra “Günlük Döviz Kurları” sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinden artık tüm kurlara ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DOLAR SON DAKİKA! Dolarda enflasyon sonrası son durum - 3 Aralık dolar kuru
DÖVİZDolarda enflasyon sonrası son durum
Dolar son durum! Dolar düşüşe geçti - 2 Aralık döviz kuru
DÖVİZDolar düşüşe geçti
Dolar son durum! ABD'nin kapalı olduğu günde dolar sakin - 29 Kasım döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son durum! Dolar kritik hafta öncesi sakin - 28 Kasım döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son durum! Dolarda dalgalı gün - 27 Kasım döviz kuru
DÖVİZDolar dalgalı
Dolar son durum! Dolar kuru 5.75 sınırını zorluyor - 26 Kasım döviz kuru
DÖVİZDolar kurunda son durum
SON DAKİKA DOLAR! Dolarda S-400 hareketliliği - 25 kasım döviz kuru
DÖVİZDolarda hareketlilik
SON DAKİKA DOLAR! Dolar haftanın son günü aşağı yönlü - 22 kasım döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
SON DAKİKA DOLAR! Dolar kurunda düşüş sürüyor - 21 kasım döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son dakika! Dolar 5.70 altını zorluyor - 20 kasım döviz kuru
DÖVİZDolar/TL, 5.70'in altında
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X