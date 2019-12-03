Altın, dolar, Euro ve birçok döviz kurlarını günlük olarak sorgulayabileceğiniz bir sistem e-Devlet tarafından geliştirildi. “Günlük Döviz Kurları “ e-Devlet sorgulama ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz. Günlük Döviz Kurları’nda şu detaylara ulaşmanız mümkün.
- Döviz Cinsi
- Döviz Alış
- Döviz Satış
- Efektif Alış
- Efektif Satış
Günlük Döviz Kurları’nda Hangi Kurlar Yer Alır?
- 1 ABD DOLARI
- 1 AVUSTRALYA DOLARI
- 1 DANİMARKA
- 1 İNGİLİZ STERLİNİ
- 1 İSVİÇRE FRANGI
- 1 İSVEÇ KRONU
- 1 KANADA DOLARI
- 1 KUVEYT DİNARI
- 1 NORVEÇ KRONU
- 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
- 100 JAPON YENİ
- 1 BULGAR LEVASI
- 1 RUMEN LEYİ
- 1 RUS RUBLESİ
- 100 İRAN RİYALİ
- 1 ÇİN YUANI
- 1 PAKİSTAN RUPİSİ
- 1 KATAR RİYALİ
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından veriler alınarak 15 Dakika sonra E-Devlet sistemine aktarılarak kurlar güncellenir. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması sayesinde güncel döviz kurlarını kolaylıkla öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.
E-DEVLET GÜNLÜK DÖVİZ KURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Güncel Döviz Kurları adresine ziyaret ederek e-Devlet giriş ekranına ulaşmalısınız. Bu adımda karşınıza giriş ekranı çıkacak. T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. Kimlik doğrulama adımlarından sonra “Günlük Döviz Kurları” sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinden artık tüm kurlara ulaşabilirsiniz.
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