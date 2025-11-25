Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Guns N’ Roses'dan 2026 turnesi

        Guns N’ Roses'dan 2026 turnesi

        İkonik rock grubu Guns N' Roses, 2026 dünya turnesi takvimini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026'ya hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Efsanevi rock grubu Guns N’ Roses, 2026'da büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. 1985'te ABD'de kurulan ve dünya çapında bir ikona dönüşen grup, 2026'nın ilkbahar ve yaz ayları boyunca turneye çıkacak. Guns N’ Roses, Meksika ve Brezilya'yı ziyaret ettikten sonra Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya yönelecek.

        İlk konser 28 Mart'ta Meksika'da, son konser de 19 Eylül'de Atlanta'da olacak.

        Guns N’ Roses, haziran ayında 'Not In This Lifetime...' turnesi kapsamında İstanbul’daydı.

        Guns N’ Roses ayrıca 2 Aralık'ta, 2023'ten bu yana ilk albümleri olan 'Nothin' ve 'Atlas' adlı iki yeni şarkı yayınlayacağını da duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Guns N’ Roses
        #konser
        #turne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi