Guns N’ Roses'dan 2026 turnesi

Efsanevi rock grubu Guns N’ Roses, 2026'da büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. 1985'te ABD'de kurulan ve dünya çapında bir ikona dönüşen grup, 2026'nın ilkbahar ve yaz ayları boyunca turneye çıkacak. Guns N’ Roses, Meksika ve Brezilya'yı ziyaret ettikten sonra Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya yönelecek.

İlk konser 28 Mart'ta Meksika'da, son konser de 19 Eylül'de Atlanta'da olacak.

Guns N’ Roses, haziran ayında 'Not In This Lifetime...' turnesi kapsamında İstanbul’daydı.

Guns N’ Roses ayrıca 2 Aralık'ta, 2023'ten bu yana ilk albümleri olan 'Nothin' ve 'Atlas' adlı iki yeni şarkı yayınlayacağını da duyurdu.