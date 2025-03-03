Günün maçları 3 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Mart 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Mart Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?