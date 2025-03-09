Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
13.30 Net Global Sivasspor - Göztepe: Bert Put (VAR) - Anıl Usta (AVAR)
16.00 Reeder Samsunspor - Adana Demirspor: Sandi Putros (VAR) - Ogün Kamacı (AVAR)
16.00 ikas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor: Johann Pfeifer (VAR) - Erkan Engin (AVAR)
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Pol Van Boekel (VAR) - Deniz Caner Özaral (AVAR)