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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:17
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        G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

        13.30 Net Global Sivasspor - Göztepe: Bert Put (VAR) - Anıl Usta (AVAR)

        16.00 Reeder Samsunspor - Adana Demirspor: Sandi Putros (VAR) - Ogün Kamacı (AVAR)

        16.00 ikas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor: Johann Pfeifer (VAR) - Erkan Engin (AVAR)

        20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Pol Van Boekel (VAR) - Deniz Caner Özaral (AVAR)

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