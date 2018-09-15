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Güperi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi! Gülperi 1. bölüm izle

Gülperi dün akşam 1. bölümüyle ekranlardaydı ve izleyicilerden tam not aldı. Birbirinden iddialı oyuncuları kadrosunda bulunduran Gülperi'nin konusu da çok beğenildi. Gülperi, reytinglerde birincilik koltuğuna otururken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu

15.09.2018 - 12:10 | Güncelleme:

Show TV’nin yeni sezona damga vuracak dizisi “Gülperi” dün akşam ekrana gelen ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5,63 izlenme oranı (rating), 16,48 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Gülperi’nin elinden koparılmak istenen üç evladını yeniden kazanmak için verdiği büyük mücadeleyi konu alan dizi sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #Gülperi etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #Gülperi etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 40 dakika, dünyada 3 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

GÜLPERİ’NİN HEYECAN DOLU İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR!

Gülperi’nin dün akşam ekrana gelen ilk bölümünde Gülperi eşi Eyüp’ün kaybıyla; çocukları Bedriye, Hasan ve Can’la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalıştı fakat kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girdi. Hapishanede çocuklarından gelecek bir haberle ayakta durmaya çalışıyordu ki, içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir oldu. Çünkü Kayınpederi Yakup, çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmişti.

Çocuklarıyla yeni bir yaşam hayal ederken, zorla İstanbul’a gönderilen Gülperi, avukat Kadir’den yardım istedi. Aradan geçen onca yıldan sonra Kadir ve Gülperi bir aradaydı. Çocuklarını kaybetme korkusu yaşayan ve yaşadığı acı derinden hissedilen Gülperi, Kadir’in desteğiyle çocuklarının velayetini alarak, çocuklarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Anneleriyle bir hayat istemeyen çocuklar ise evi terk etmek istedi. Ali, Bedriye’yle evleneceğini söyleyerek onu alıp götürürken, gözyaşlarıyla peşinden giden Gülperi engel olamadı.

Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen paylaşıyor.

GÜLPERİ 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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