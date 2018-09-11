2 | 22

Özay, "23 kiloyu iki ayda alıp, daha sonra hemen geri verince, bütün rahatsızlıklara yakalandım. Bu normalde doktor kontrolüyle bir sene içerisinde yapılıyor. Hipoglisemi, karaciğer yağlanması ve tiroit rahatsızlıkları kalıcı oldu"