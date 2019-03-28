Gupse Özay'ın panik anları

Barış Arduç ile aşk yaşayan oyuncu Gupse Özay, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Gazetecilerin "Neden kaçıyorsunuz?" sorusuyla karşılaşan Özay, "Röportaj falan yaparsınız diye... Yanımda kuzenim var, rahatsız oluyor" dedi