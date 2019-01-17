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"DİZİLER PERİŞANLIK"

Çalışma şartları nedeniyle dizileri ‘perişanlık’ olarak değerlendiren Gupse Özay, “Ben dizi yapmıyorum. Çok istiyorlar. Dizinin enteresan zorluğu var. Her hafta uzun metraj film gibi, perişanlık bence. Platformlar sinema gibi. Bir kere giriyorsun, stok çekiyorsun ve yayınlanıyor. Reytingi yok, kurulu yok, daha rahat, daha özgür, medeni bir sistem olduğu için buna destek veriyorum. Ayrıca çaktırmadan internete bir şeyler karalıyorum, evde boşa oturmadım” ifadesini kullandı.