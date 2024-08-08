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        Haberler Gündem Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu - Güncel haberler

        Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

        Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmek için geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:10
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        Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
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        Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gelip ana vatanda tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Yaklaşık 4 hafta Türkiye'deki ailelerinin yanında kalan Türk vatandaşları, izin dönüşü yurt dışına çıkış yapmak için geldikleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Almanya'ya dönen Faruk Taştan, "Tatilimizi tamamladık, Almanya'ya geri dönüyoruz. Çok güzel geçti tatilimiz. Adana'ya, Elazığ'a, Erzurum'a ve Van'a gittik. İstanbul'da iki gün kaldık ve şimdi sıla yolu devam ediyor. Hüzün biraz var tatil bittiği için ama hayat şartları devam ediyor" dedi.

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        Almanya'ya dönen Aydın Canikli, ana vatandan ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını belirterek, "Tatil güzeldi, bolca akraba ziyareti yaptık. Biraz denize gittik ve memleket özlemi giderdik. Türkiye'ye gelince içimize sevinç doluyor. Eş, dost ve akraba özlemini gideriyoruz. Kapıkule'ye her geldiğimizde bu yoğunluğu yaşıyoruz, bunu yaşamak daha güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Bir çözüm bulunsa daha iyi olacak. Her geldiğimizde bir hüzün oluyor ana vatandan ayrıldığımız için. Artık seneyi iple çekeceğiz" diye konuştu.

        Belçika'ya giden Soner Sevindik de "Tatilimiz çok güzel geçti, yaklaşık 4 hafta kaldık. Gezdik, büyüklerimizi ziyaret ettik. Kapıkule bizim için hüzünlü ve zor. Allah tekrar kavuşturmayı nasip etsin" dedi.

        VALİ SEZER’DEN KAPIKULE'DE İNCELEME

        Edirne Valisi Yunus Sezer de Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan önlemleri inceleyip, gurbetçilerle sohbet etti. Gurbetçilerin dönüşünde yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan tedbirler ve geçişlerin hızlı yapılması noktasında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Sezer, gurbetçilere dönüş yolunda dikkatli olmaları temennisinde bulunup, iyi yolculuklar diledi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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