Gürcistan - Letonya karşılaşma önü

Gürcistan ve Letonya, 09 Eylül 2018 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Gürcistan 3 puanla 1. sırada, Letonya 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gürcistan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Letonya, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gürcistan kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Letonya sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Gürcistan önceki hafta Beyaz Rusya mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Letonya, Kosova karşılaşmaında 4-3 yenildi.

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