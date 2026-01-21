Habertürk
Habertürk
        Gürcistan yolunu kapatan kaza | Son dakika haberleri

        Gürcistan yolunu kapatan kaza

        Kars'ta buzda kayan TIR, makas attı. Kaza sebebiyle Türkiye-Gürcistan kara yolu trafiğe kapandı

        Giriş: 21.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:20
        Gürcistan yolunu kapatan kaza
        Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

        DHA'nın haberine göre kayan TIR'ın makas atması sonucu kara yolu trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu; vatandaşlar mahsur kaldı.

        Türkiye'yi Gürcistan'ı birbirine bağlayan yolun Kars Yolboyu köyü mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara yolunda kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yolu kapatması sonucu ulaşım tamamen durdu. Aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı.

        KAPALI YOLLAR TEK TEK AÇILIYOR

        TIR yoldan kaldırılırken, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalanlara Karayolları, jandarma ve polis ekipleri yardım etti. Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir bir açıyor. Yolu kapalı olan 382 köyden 334'üne ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 48 köyde çalışmalarını sürdürüyor.

