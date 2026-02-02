Habertürk
Habertürk
        "Gururumuz Yusuf’a" Vali Gül'den tebrik

        İstanbul Valisi Davut Gül, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen "Copernicus Olimpiyatı"nda fizik ve astronomi alanında dünya birincisi olan lise öğrencisi Yusuf Demirkaya'yı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 00:12 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:12
        "Gururumuz Yusuf'a" Vali Gül'den tebrik
        İstanbul Valisi Gül, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK 4001–Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi fizik proje öğrencimiz Yusuf Demirkaya, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Copernicus Olimpiyatı’nda fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Gururumuz Yusuf’u ve öğretmenimiz Burcu Türkkan’ı başarılarından dolayı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

