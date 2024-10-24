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        Haberler Bilgi Gündem Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır? Diyanet ile kadın ve erkek Gusül Abdest alınışı resimli anlatımı

        Gusül abdesti nasıl alınır ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

        İslam'da temizliğin önemli bir parçası olan gusül abdesti, belirli durumlarda farz kılınmış bir ibadettir. Hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olan bu temizlik ibadeti, İslam'da ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Gusül abdesti, manevi ve fiziki bir arınmayı sağlamak amacıyla alınır ve doğru bir şekilde uygulanması Müslüman bireylerin ibadetlerini eksiksiz yapabilmeleri açısından büyük önem taşır. Abdestin alınışı, cinsiyete göre bazı küçük farklar içerse de, temel adımlar her iki cinsiyet için benzerdir. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 22:50 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:54
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        Gusül abdesti, İslam dininde vücudun tamamının su ile yıkanmasını gerektiren bir ibadettir ve cünüplük, hayız veya nifas gibi durumlardan sonra alınması farz kılınmıştır. Bu ibadet, manevi temizlenmenin yanı sıra fiziki arınmayı da sağlar. Gusül kelimesi, "yıkama" anlamına gelirken, Türkçede yaygın olarak "boy abdesti" şeklinde adlandırılır. Suyun olmadığı ya da sağlık açısından tehlike yaratacak soğuk su durumlarında, İslam'da teyemmüm yapılmasına izin verilmiştir. Ancak uygun şartlar oluştuğunda teyemmüm geçersiz olur ve gusül alınması gerekir. Hem erkekler hem de kadınlar için benzer adımlar içeren bu ibadetin doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşte kadın ve erkekler için gusül abdesti alınışı anlatımı...

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        GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

        İslam dininde boy abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Fakat bu İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalardır. Guslün Kur'anda belli bir yapılış şekli belirtilmemiştir. Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.

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        Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı

        1) Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

        2) Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler.

        3) Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar.

        4) Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

        5) Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler.

        6) Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

        7) Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar.

        8) Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar.

        9) Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır.

        10) Böylece gusül abdesti alınışı tamamlanır.

        Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.

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        Boy Abdestinin Farzları Nelerdir?

        - Ağzı yıkamak.

        - Burnu yıkamak.

        - Vücudun her tarafını bir kere yıkamak.

        - Açılması zor olmayan sünnet derisinin içini yıkamak.

        - Göbeğin içerisini yıkamak.

        - Küpe deliği gibi vücudun herhangi bir yerindeki kapanmamış deliği yıkamak.

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        - İster dibine su sirayet etsin ister etmesin erkeğin örgülü saçının içini yıkamak.

        - Sakalı yıkamak.

        - Bıyığı yıkamak.

        - Kaş diplerini yıkamak.

        - Kadınların tenasül uzuvlarının dış kısımlarını yıkaması.

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        Gusül Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?

        - Yıkanmaya başlamadan önce besmele çekmek.

        - Besmele ile başlamak.

        - Niyet etmek.

        - Elleri bileklere kadar yıkamak.

        - Avret yerini yıkamak.

        - Her uzvu üçer defa yıkamak suretiyle namaz abdesti gibi abdest almak ve başa meshetmek.

        - Vücuduna üç kere su dökmek.

        - Akarsu içinde yahut akarsu hükmünde bulunan sularda yıkanıyorsa bile sünneti tamamlayacak kadar suda kalmak.

        - Su dökmeye başından başlamak.

        - Suyu sağ, daha sonra sol omuzuna dökerek vücudu yıkamak, vücudunu ovuşturmak.

        - Uzuvları peşpeşe yıkamak.

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