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Güvenilir gıda seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Değişen dünya düzeni, yaşam tarzının yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da etkilerken, sağlıklı yaşam bilinci tüketicileri “güvenilir gıda” arayışına yönlendiriyor. Gıda alırken; açıkta satılan, Bakanlık onay veya kaydı olmayan, ambalajı zarar görmüş ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, ambalajlı gıdaların üzerinde hayati öneme sahip bilgilerin yer aldığını belirterek, gıda okur yazarlığının önemine dikkat çekti

Güvenilir gıda seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Güvenilir gıda seçiminde nelere dikkat edilmeli?
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HABERTURK.COM

Pandemi döneminin bizlere mucize gıdalar değil, "güvenilir gıdalar" arayışında olmamız gerektiğini daha iyi öğrettiğini ifade eden Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, gıda seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

"AMBALAJSIZ GIDA, KİMLİKSİZ VE KALKANSIZ GIDADIR"

Güvenilir gıdayı bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenlerden arındırılmış, raf ömrü boyunca sağlık riski yaratmayan gıda olarak tanımlayan Ebru Akdağ, bu noktada en doğru tercihin marka bilinirliği olan ambalajlı gıdalar olduğunu belirtiyor. Akdağ “Güvenilir ambalajlı gıdaların yasal düzenlemelere uygun, kalite yönetim sistemleri kapsamında üretilmiş ve denetim mekanizmasının içerisindedir. Bu nedenle tüketiciler gıda seçiminde güvenilir satış yerlerini ve Bakanlık onay veya kaydı olan güvenilir firmaları tercih etmelidir” dedi.

Ambalajlı ürünlerin gıda okuryazarlığı farkındalığı için de çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Akdağ; “Hem bu açıdan hem de etiket bilgilerinin ne anlama geldiğini bilerek seçim yapmak için gıda okur yazarlığımızı geliştirmemiz çok önemli. Ürünün etiketindeki, besin değerleri, son tüketim tarih, alerjenler gibi bilgiler kontrol etmelidir. Ambalajı tahrip olmuş, soğukta tutulması gerektiği halde dolap dışında bulunan ürünler satın alınmamalıdır” uyarısında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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