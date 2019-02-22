Hafta sonu önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Mehmet Özdilek, "Son haftalarda şiddeti yüksek müsabakalar oynuyoruz. Her müsabakada belirleyici unsur bizim tavrımız oluyor. Son haftalarda kazanma, oynama ve takım disiplinine uyum anlamında bu mücadelenin içinde olmaya çalışacağız. Bu ligde kolay müsabaka yok. Her maçın kendine göre zorlukları var. Bizim sahada ne yapacağımız rakibin yapacağından daha önemli hale geliyor. Özellikle son oynadığımız maçta rakipten fazla koştuk, mücadele ettik, oyun anlayışı anlamında disiplinli durduk ve haklı olarak bir galibiyet oldu. Rakibin kim olduğu önemli değil. Reel olarak baktığımızda bizim daha fazla puana ihtiyacımız var. Hedefimiz puan ya da puanlar alarak dönmek. Zorluk derecesini biliyoruz çekindiğimiz bir nokta yok" diye konuştu.
"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÖNÜMÜZE BAKMAK İSTİYORUZ"
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Özdilek, "Pierre Kanstrup oynayamayacak. Tolga bireysel çalışmalara başladı. Samet ve Rashad Muhammed'in arka adalelerinde sorun var. Kimle çıkarsak çıkalım, bir takım olarak gideceğiz. Arzu ettiğimiz puanları alarak daha moralli ve güvenli bir şekilde önümüze bakmak istiyoruz. Pazar gününe hazırız umut ederim ki düşündüklerimizi uygulayarak şehrimize döneriz" dedi.
Basın toplantısı sonunda Kazım Karabekir Meslek Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Şefi Selçuk Dağdelen, ahşap yakma sanatıyla yaptığı Mehmet Özdilek'in fotoğrafının da yer aldığı tabloyu hediye etti. Fotorğrafını çok beğendiğini ifade eden Özdilek, en iyi yere asacağını söyledi.
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