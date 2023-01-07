"SEBEN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı sayesinde her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bolu'da Seben ilçesinin de yapılan çalışmalarla turizmden hak ettiği payı alacağını söyledi.