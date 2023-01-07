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Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

Bolu'nun Seben ilçesindeki 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu, oluşturulan 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla ekoturizme kazandırılacak

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AA
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Bolu'nun Seben ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi 3 bin 200 yıl öncesine dayanan Solaklar Kayaevleri mevkisindeki kanyonun, turistik amaçlı ziyaret edilebilmesi için Kasım 2021'de çalışma başlatıldı.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    AA'nın haberine göre Seben Kaymakamlığı, Belediye ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan keşif yürüyüşü sonrası kanyonun 3 kilometrelik bölümü ekoturizm güzergahı olarak belirlendi.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Etüt çalışmaları ve proje çizimlerinin ardından kanyonun 3 kilometrelik kısmında yürüyüş yolu oluşturuldu.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Kış mevsimi nedeniyle ara verilen çalışmaların, bu yıl kanyonun üzerine yapılacak seyir terasıyla tamamlanması planlanıyor.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Bölgenin konumu, barındırdığı tarihi ve kültürel güzelliklerle doğa tutkunlarının yeni rotası olması bekleniyor.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    "SEBEN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK"

    Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı sayesinde her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bolu'da Seben ilçesinin de yapılan çalışmalarla turizmden hak ettiği payı alacağını söyledi.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    İlçede, Seben Gölü, Solaklar Kayaevleri, 333 odalı Muslar Kayaevleri, Kınıkçı Kanyonu, Çeltikdere Kilisesi, Hoçaş Fosil Ormanı gibi birbirinden güzel yerlerin bulunduğunu dile getiren Kavak, Guz Deresi Kanyonu'nun önemli turizm noktalarından biri olduğunu kaydetti.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Kavak, kanyonun turizme kazandırılması için 2021 yılında başlayan çalışmaların sonuna gelindiğini aktararak, "Kanyon toplam 12 kilometre uzunluğunda ve 6'da 3 zorluk seviyesinde. Kanyon, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu'daki ilk ekoturizm güzergahı ilan edildi. 
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Şu anda projenin yüzde 75'lik kısmı olan yürüyüş yolları, teras ve köprüler tamamlandı. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Bolu'da ilk ekoturizm güzergahının açılışını buradaki turizm tesisimizle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Seben'in, Bolu için önemli bir turizm destinasyonu olduğuna değinen Kavak, şöyle devam etti:
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    "Seben dediğimizde aklımıza ilk gelen turizm ve tarımdır. Turizmde bizler büyük bir envantere sahibiz. Batı Karadeniz'in en büyük gölüne sahibiz. Solaklar Kayaevleri, 333 odalı Muslar Kayaevleri, Kınıkçı Kanyonu var. Erken dönem Bitinya Krallığı'ndan kalma kilisemiz var. 
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Hoçaş köyümüzde Türkiye'deki ilk ve tek fosil ormanı var. Bolu, Yedigöller, Gölcük, Abant'ın yanında Seben Gölü, Guz Deresi Kanyonu ile turistlerin ilgisini çeken bir yer olacak."

     

     
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

    Kavak, çalışmaların henüz tamamlanmamasına rağmen ziyaretçilerin bölgeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak
  • Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

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