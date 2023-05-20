Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

Astım hastası olanları ve alerjisi olanları burası zorluyor. Araçla geçerken sıkıntı oluyor. Yolu görünce fotoğraf çektirenler oluyor ancak kaza riski de oluşabiliyor. Dışarıdan hoş bir görüntüsü var ancak polenlerden dolayı tehlike oluşturabiliyor" dedi.