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Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

Tokat'ın Pazar ve Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda bulunan kavak ağaçları doğal güzellik oluştururken sürücüler için tehlike saçıyor

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İHA
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Tokat'ın Pazar ve Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda bulunan kavak ağaçları doğal güzelliğiyle mest ederken, sürücüler için tehlike saçıyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    İHA'nın haberine göre Pazar ilçesine bağlı Tatar köyü ve Bağlarbaşı köyü yol ayrımı arasında bulunan yaklaşık olarak 3 kilometre uzunluğundaki yol, kenar kısmında bulunan kavak ağaçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Kavak ağaçlarının yüksekliğiyle tünel gibi görünen yol, bahar mevsiminde ortaya çıkan polenlerle sürücülere tehlike oluşturuyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Araçların önünü kaplayan polenler, kış aylarından görüntüler oluşturarak kartpostallık görüntülere sebebiyet verirken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Yol kenarında bulunan tarlalara dikilmiş olan kavak ağaçları, devrilme riskinden dolayı sürücüler için tehlike oluşturuyor. Yolu ilk defa gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için seyahatlerine ara veriyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    "AĞAÇLARIN ÜZERİNE YAPIŞIYOR, DİKKATLERİ DAĞITIYOR"

    Ağaçlardan uçan polenlerin kar yağışına benzediğini ve trafiği tehlikeye attığını belirten Ali Taştan, "Bu yol doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor ama rüzgar ve polen çok olduğunda tehlikeli olabiliyor. Araçların üzerine yapışıyor dikkatleri dağıtıyor" ifadelerini kullandı.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Ağaçlardan uçan polenlerin trafikte sorun oluştuğunu belirten Adem Özyürek, "İnsanlar bu doğal güzelliği gördüğünde şaşırıyor ancak bizlere sorun oluyor. Polenler araçların camına yapışıyor. 
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Astım hastası olanları ve alerjisi olanları burası zorluyor. Araçla geçerken sıkıntı oluyor. Yolu görünce fotoğraf çektirenler oluyor ancak kaza riski de oluşabiliyor. Dışarıdan hoş bir görüntüsü var ancak polenlerden dolayı tehlike oluşturabiliyor" dedi.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Uzun yıllardır aynı karayolunda yolcu taşıdığını belirten Mehmet Demirci, "Dışarıdan görsel şölen olarak harika duruyor ancak yolun iç kısmı tehlike dolu oluyor. Yıllardır bu yoldan yolcu taşıyorum ancak tarlalarına o kavak ağaçlarını diken vatandaşlar bizi tehlikeye atabiliyor.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Yolculuklarımız esnasında aracın önüne kavak ağaçları devrildi. Yolcularımıza zarar gelmedi ama aracımızda maddi hasarlar oldu. Geçtiğimiz yıl yine bu yoldan gidiyordum. O gün de hava güneşliydi ve gözlük takmamıştım. İleride ağaçların gölgesinde gelin ve damat fotoğraf çekiliyormuş.

     
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

    Son anda fark ettim ve durdum. Bu yolda bulunan polenlerin çevrede çalışanlara zararı var, motosiklet sürücülerinin gözlerine kaçabiliyor. Biz şoförler olarak bu yolu korkarak kullanıyoruz. Yıllardır bu yolda kavak ağaçları yüzünden sıkıntı yaşamayan insan görmedim" şeklinde konuştu.
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!
  • Güzelliyle mest ediyor ama sürücüler için tehlike saçıyor!

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