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        Haberler Objektife Takılanlar Güzide Duran: Bu aralar gözyaşlarımı tutamıyorum

        Güzide Duran: Bu aralar gözyaşlarımı tutamıyorum

        Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Güzide Duran; "Bu aralar gözyaşlarımı çok tutamıyorum. Gelgitler yaşıyoruz, duygusallığımın sebebi çocuklar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:02
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        "Bu aralar gözyaşlarımı tutamıyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülşen, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi.

        Konseri izleyenler arasında İbrahim Selim ve Güzide Duran da vardı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güzide Duran, Gülşen’e olan hayranlığını dile getirerek; "Gülşen gerçek bir star. Çok seviyorum onu. İnsanoğlu herkesi eleştiriyor. Gülşen’den bahsediyoruz ama o bir star" ifadelerini kullandı.

        Uzun süredir boşanma süreciyle gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın programına katılan Güzide Duran, yaşadığı duygusal dönemi şu sözlerle anlattı: Çok güzel bir program oldu. Eskiden beri ona karşı bir hayranlığım var. Empati duygusu çok yüksek birisi. Programda da zaten gözyaşlarım tutamadım. Bu aralar ben çok tutamıyorum gözyaşlarımı. Gelgitler yaşıyoruz, duygusallığımın sebebi çocuklar. Çocuklar uzak bana, ben de burada çok yoğun bir iş hayatına geçiş yaptım. Ama yine de annesin. İster istemez alıştığım bir düzen vardı o zaman artık çok kısıtlı. Onun boşluğunu yaşıyorum. Bir gün zaten üniversiteye gidecekler. Bir yerden sonra da yuvadan uçup gidecekler. O yüzden bu duygusallık sanıyorum ki bitmeyecek. Dava ile alakalı da konuşmak istemiyorum. Şu an bir süreçteyiz. Gizlilik kararımız var.

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