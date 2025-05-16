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        Haberler Magazin Adnan Aksoy'dan, Güzide Duran'a: Midem bulandı - Magazin haberleri

        Adnan Aksoy'dan, Güzide Duran'a: Midem bulandı

        İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Güzide Duran'ın bazı açıklamaları, boşanma aşamasında olduğu eşini sinirlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:57
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        "Midem bulandı"
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        Güzide Duran, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. İki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan ve boşanma davası açan Duran, hakkında merak edilenleri anlattı.

        Uzun süre yaşadığı ABD'den dönen Güzide Duran; "Yurtdışını çocukların eğitimi için tercih ettik. Kızım 16, oğlum 13 yaşında. Mesleğimi bırakıp yurtdışına gittiğimden pişman değilim. 16 yıl çocuklarımın yanında oldum. Türkiye’de olsaydım işimi bırakmazdım" dedi.

        Adnan Aksoy ile nasıl tanıştığını anlatan Güzide Duran aşk evliliği yaptığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Eşime âşık oldum. İstanbul’da sporda tanıştık. İşimi bırakmak kendi kararımdı. Çocuklar büyürken yanlarında olmak istedim.

        Evliliği için pişman olmadığını dile getiren Güzide Duran; "Evlendiğim insanla yaşlanmak hayalimdi. Çok emek var. Pişman değilim. Çok iyi bir eş ve iyi bir baba” diye konuştu.

        Çocuklarının Roma’da olduğunu belirten Güzide Duran sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklar Roma’da. Boşluğum olduğunda yanlarına gidip geliyorum. Şimdi yalnız yaşıyorum. İlk başta çok kötü hissettim kendimi. Çocukların düzenini bozmam. Buraya gelseler sudan çıkmış balık gibi olurlar.

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        "HAYATIMDA KİMSE YOK"

        Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran ünlü Güzide Duran; "Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık” dedi.

        Yalnız yaşadığını söyleyen Duran, hayatında kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi.

        ESKİ EŞTEN TEPKİ

        Güzide Duran'ın bu açıklamalarının ardından Adnan Aksoy, sosyal medya hesabından; "Hülya Hanım selam. Ben Adnan Aksoy. Sizinle yıllar önce ayak üstü tanışmıştık. Güzide ile programınızı izledim. Sizi tenzih ederim ama üzülerek ifade etmek isterim ki; Güzide'nin Hollywood oyuncularına taş çıkaracak performansını izleyince midem bulandı" ifadelerini kullandı.

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        #Güzide Duran
        #adnan aksoy
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