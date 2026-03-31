        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a tazminat ödeyecek

        Güzide Duran eski eşine tazminat ödeyecek

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un 18 yıllık evliliği sona erdi. Mahkeme, Güzide Duran'ı boşandığı eşine 400 bin TL tazminat ödemeye hükmetti

        Giriş: 31.03.2026 - 08:48 Güncelleme:
        1

        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy boşandı. Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden dava sonuçlandı.

        2

        Boşanma davasında iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli görülen boşanma davası yaklaşık 15 dakika sürdü.

        3

        Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy’un ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul ederek, Güzide Duran’ı boşandığı eşine 200 bin TL maddi ve 200 bin TL de manevi olmak üzere toplam 400 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

        4

        Hürriyet'in haberine göre; Güzide Duran’ın açtığı ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davasını’ da kabul eden mahkeme, Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a aylık 50 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

        Tarafların 17 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Güzide Duran’ın her ayın belirli günlerinde ve resmi tatillerde çocuğuyla şahsi ilişki tesisi kurmasına hükmetti.

        5

        Güzide Duran, boşanmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        #adnan aksoy
        #Güzide Duran
