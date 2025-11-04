Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Kopenhag tatilinden romantik paylaşım

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan eski manken Güzide Duran, her ne kadar olaylı bir boşanma süreci içinde olsa da, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü gösteriyor.

Güzide Duran, geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle, Orman'ın yüzünü göstermediği bir kareyi paylaşarak ilişkisine dair ilk sosyal medya paylaşımını yapmıştı.

REKLAM

Aşıklar birlikte Kopenhag tatiline çıktı. Ünlü isim, tatilden paylaştığı karede yine Fikret Orman'ın yüzünü göstermedi ancak el ele tutuştukları romantik fotoğrafı, "İyi ki" notuyla, kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy'la boşanma sürecinde. Olaylı geçtiği iddia edilen davanın ilk duruşması 6 Ocak'ta görülecek.