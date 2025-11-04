Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Kopenhag tatilinden romantik paylaşım - Magazin haberleri

        Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Kopenhag tatilinden romantik paylaşım

        Güzide Duran, Fikret Orman ile çıktığı Kopenhag tatilinden romantik bir kare paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romantik Avrupa tatili
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan eski manken Güzide Duran, her ne kadar olaylı bir boşanma süreci içinde olsa da, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü gösteriyor.

        Güzide Duran, geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle, Orman'ın yüzünü göstermediği bir kareyi paylaşarak ilişkisine dair ilk sosyal medya paylaşımını yapmıştı.

        REKLAM

        Aşıklar birlikte Kopenhag tatiline çıktı. Ünlü isim, tatilden paylaştığı karede yine Fikret Orman'ın yüzünü göstermedi ancak el ele tutuştukları romantik fotoğrafı, "İyi ki" notuyla, kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

        Öte yandan Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy'la boşanma sürecinde. Olaylı geçtiği iddia edilen davanın ilk duruşması 6 Ocak'ta görülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #adnan aksoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"