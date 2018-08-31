Gwangju - Busan I Park karşılaşma önü

Gwangju ve Busan I Park, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 35 puanlı Gwangju 5. sırada bulunuyor, Busan I Park 40 puana sahip ve 3. sırada. Gwangju son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Busan I Park, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Gwangju kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Busan I Park kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gwangju son hafta oynanan Anyang maçında 0-0 berabere kaldı.

Busan I Park ise Suwon City karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Gwangju, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gwangju, kendi sahasında 19 gol attı, 13 gol yedi.

Busan I Park ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Busan I Park, 17 gol atarken 9 gol yedi.

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