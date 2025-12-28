Gwyneth Paltrow , erotik sahneyi neden reddettiğini açıkladı: Babam ve dedem izleyecekti

Gwyneth Paltrow, kariyerinin başlarında Ethan Hawke ile bir sevişme sahnesini nasıl reddettiğini yıllar sonra anlattı. 53 yaşındaki Paltrow, 1998 yapımı 'Büyük Umutlar' (Great Expectations) filmini çektikten 27 yıl sonra verdiği röportajda, filmin çekimleri hakkında konuştu.

"BABAMIN KALP KRİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Gwyneth Paltrow, Vanity Fair Dergisi için rol arkadaşı Ethan Hawke ile karşılıklı sohbet ederken, Hawke, filmin yönetmeni Alfonso Cuaron'un önerdiği seks sahnesini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Paltrow, yönetmenin önerisi üzerine aklına gelen ilk düşüncenin; "Aman Tanrım, babam kalp krizi geçirecek" olduğunu hatırladı.

REKLAM

"ŞİMDİ OLSA UMURSAMAZDIM"

Filmi çekerken hem Gwyneth Paltrow, hem de Ethan Hawke, yönetmene bu sahnenin olamayacağını anlatmış ve talebi reddetmişti. O zamanlar kariyerinin başında olan Paltrow, babasının ve dedesinin bu tür şeyleri görmesinden dolayı utanç duyacağı hissi taşıdığını anlattı. "O dönem bu beni gerçekten rahatsız etti" diyen Paltrow; "Şimdi olsa umursamazdım" diye ekledi.

Ethan Hawke, kariyerinin başındayken Gwyneth Paltrow'un kendisinden istenen şeyle baş edebilmesinden dolayı onu överken, "İş dünyasının nasıl işlediğinin ve bu tür görüntülerin nasıl manipüle edilebileceğinin, bunun baban için ne anlama geldiğinin farkındaydın" ifadesini kullandı.