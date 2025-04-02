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        Haberler Spor Futbol İngiltere Haaland'dan geri dönüş mesajı - Futbol Haberleri

        Haaland'dan geri dönüş mesajı

        Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, geçirdiği sakatlığın ardından paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:32
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        Haaland'dan geri dönüş mesajı!
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        Manchester City'nin sakatlanan oyuncusu Erling Haaland, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geri döneceğini belirtti.

        Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriye bir fotoğraf paylaşan Haaland, "Geri döneceğim" ifadelerini yazdı.

        Haaland'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Manchester City'de bu sezon 40 maça çıkan Norveçli golcü, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.

        Haaland'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf:

        https://cdn.sporx.com/img/2025/04/021743606188.jpg
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