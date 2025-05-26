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        Haberler Dünya Haaretz: ABD, Gazze'ye saldırıları sonlandırması için İsrail'e yoğun baskı yapıyor | Dış Haberler

        Haaretz: ABD, Gazze'ye saldırıları sonlandırması için İsrail'e yoğun baskı yapıyor

        İsrail basınında yer alan haberde ABD Başkanı Trump yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırması için "yoğun baskı yaptığını" öne sürdü. Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Haaretz'in söz konusu iddiaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:50
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        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
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        ABD yönetiminin İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırması için "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

        Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediği ileri sürüldü.

        Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, Gazze'ye saldırıların durdurulması için ABD'nin İsrail'e "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

        Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü hatırlatıldı.

        Görüşmede, Witkoff'un Dermer'e İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonlandırması mesajını ilettiği öne sürüldü.

        İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ İDDİALARI YANITSIZ BIRAKTI

        Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Haaretz'in söz konusu iddiaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

        Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti.

        ABD Başkanı, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.

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