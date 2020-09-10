Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.
Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.
HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Münir Özkul - Kel Mahmut
- Adile Naşit - Hafize Ana
- Kemal Sunal - İnek Şaban
- Halit Akçatepe - Güdük Necmi
- Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer
- Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket
- Şener Şen - Badi Ekrem
- Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü
- Muharrem Gürses - Müdür
- Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
- Cem Gürdap - Tulum Hayri
- Feridun Şavlı - Domdom Ali
- Cengiz Nezir - Bozum Cahit
- Ahmet Arıman - Hayta İsmail
- Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
- Tayfun Akalın - Öğrenci
- Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
- Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil
- Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
- Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
- Mehmet Çatay - Öğrenci
- Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
- Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz
- Tuncay Akça - Bacaksız
- Cafer Dere - Öğrenci
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