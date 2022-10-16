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Haber alınamayan kişi, kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu

Antalya'da, yakınlarının haber alamadığı epilepsi hastası Önder Akyüz, kiracısı ile ortak kullandığı kepenkleri açık dükkanda ölü bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı

Haber alınamayan kişi dükkanda ölü bulundu
Haber alınamayan kişi dükkanda ölü bulundu
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DHA

Antalya'da, yakınlarının haber alınamadığı Önder Akyüz (54), kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 681 Sokak'taki metal işleri yapılan bir dükkanda meydana geldi. Epilepsi hastası Önder Akyüz'den haber alamayan yakınları, bir süre sonra arkadaşlarını aradı.

ARKADAŞLARI ŞÜPHELENİP, 112'Yİ ARADI

Öğle saatlerinde dükkana gelen Akyüz'ün arkadaşları, açık kepenkleri görünce şüphelenip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önder Akyüz'ün sahip olduğu dükkanı metal işleri ile uğraşan kiracısı ile ortak kullandığı, üst katında kendisine ait bir ofisin bulunduğu, burada bileme işleri yaptığı öğrenildi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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