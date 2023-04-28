Türkiye'de hava batı bölgelerde güneşle biraz ısındı ama poyraz henüz yaz havasına geçit vermiyor. Bu hafta sonu bulutların arasından güneşli, biraz rüzgarlı ve serin İstanbul havasında gölgeler ve güneş altı epey fark ediyor. Güneşlenme süresi arttığı için özellikle öğleden sonra şehirler daha sıcak oluyor.



Anadolu'da hava bu mevsim son kez kışa dönüyor, son zamanların en soğuk gecelerinden birini cumartesi yaşayacağız. Ankara-Eskişehir-Kırşehir-Yozgat-Sivas gibi merkezler gece 3°C'ye kadar soğuyor, yüksek kesimler ise sıfırın altında. Güneşinin ısıtmaya çabaladığı hava doğuda epey farklı, Türkiye'nin yükseklerine bu hafta sonu da kar yağıyor.

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen kuvvetli ve geceye uzanan uzun süreli yağışlara hazırlıklı olunmalı. Elbistan-Adıyaman-Malatya ve çevresinde yine kuvvetli yağışlar bekleniyor.



Pazar günü batı bölgelerde hava 3-4 derece daha ısınarak bir ilkbahar tadı verir fakat yaz havası arayanlar var. İspanya bugünlerde gölge altında 38°C, üstelik ülke genelinde bir sıcak hava dalgası hakim. Bu o kadar erken bir tarih ki, İspanya ve Fransa'nın güneyi biz atkı bere ararken sıcaktan fenalık geçiriyor.

(Atlantik Okyanusu üzerinden doğuya esen jet rüzgarlarının oldukça güneye inerek Cezayir çevresinden taşıdığı sıcak hava sebebiyle).



Bunun gibi sıcak hava dalgalarının erken yaz döneminde bunaltıcı olması bize farklı bir yön çizemezsek geleceğimizi gösteriyor. Türkiye, içinde bulunduğu Akdeniz ülkeleri arasında orman yangınlarıyla en hızlı yeşil alan kaybeden 2. ülke. Mevsim ortalamalarını pek takip etmeyen sıcaklıklar yaz gelince uzun yıllar ortalamalarını hızla aşıyor (sıcaklık anomalisi).

Kavurucu bir yaz öncesinde yaşadığımız ilkbahar bize soğuk geliyor.

Son 40 yılın en şiddetli kuraklığı, Mart ve Nisan aylarında topladığımız bahar yağmurlarıyla ciddi şekilde iyileşti.

Kısa dönem gelecekte bu yaz kokan sokaklar ve akmayan musluklar bizi bekliyor olabilirdi (Bursa, İstanbul, Trakya geneli). Fakat bunun gibi streslere daha çok gireriz, yağış rejimlerine güvenemeyiz görünüyor.

Bu Nisan ayı biterken getirdiği bereketle, biraz soğuk ama yağmurlu günleriyle iyi hatırlanmayı hak ediyor.



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