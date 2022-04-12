Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel yazdı: Uzay havası

"Yakın gelecekte ise 'uzay havası' tahminleri diye yeni bir konumuz olacak, aslında 2000’lerin başından bu yana çoğunluğu Amerikan şirketi olan bir grup teknoloji geliştiriciler uzayda uyduların maruz kalacağı koşulları tahmin etmeye çalışıyor' diyen Öztel, şunları kaydetti:

2011’de İngiltere’nin 'Met Office'i operasyonlarına uzay havası çalışmalarını ekleyince Avrupa atmosferin uzayla birleştiği alanlardan daha çok bilgi almaya başladı. Güneş rüzgarlarının (solar flare) önüne kattığı parçacıklar, manyetik alanlar arasında savrulup düzenli olarak dünyaya çarpıyor. Yerden 100-150 km yukarıda meydana gelen çeşitli elektriksel ve manyetik alanları anlamaya, tahmin etmeye çalışıyoruz ki uydular yörüngelerinde sağlıkla görevlerini gerçekleştirsin. Uzay araştırmaları ve teknolojilerine ilgi, yatırım ve merak artıyor. Bunlarla uğraşan ülkelere baktığımızda yeryüzüne daha sağlam basan, yeterli araştırma kabiliyetini akademiye sunmuş ve artık gözlerini yukarı çevirmiş ülkeler olduğunu görebiliriz.

Tabii siz önce hafta sonu hava nasıl olacak, onu doğru tahmin edin de uzay havası kalsın diyebilirsiniz. Hafta sonu hava ısınacak, bu haftanın soğuk başlayan havasını getiren cephe batıdan doğuya her yeri kışa döndürdü ama perşembe ve cuma günleri yeniden ısınarak ilk bahar sıcaklıklarına, örneğin İstanbul’da 18 dereceye ulaşacağız. Bu ısınmanın ardından gelecek hafta bizi üşüten 1 ya da 2 günümüz daha olabilir, yani sıcaklık dalgalanmaya devam edecek. Sıcak hava bir görünüp bir kayboluyor, modellerde 21-22 Nisan sonrası ise daha kalıcı sıcaklara gireceğiz görünüyor.