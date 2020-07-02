Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında detaylar netleşiyor. Düzenlemede sosyal ağ sağlayıcısının tanımı yapılıyor. Özel tebliğ ve bildirim usulü getiriliyor. Türkiye'de temsilci zorunluluğu, 48 saat içinde cevap yükümlülüğü, zararlı içeriğin kaldırılmaması halinde 5 milyon TL ceza, zararlı içeriği paylaşan kişi Türkiye'de barınmıyorsa 50 milyon TL ceza, uyarıları dikkate almayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen internet servis sağlayıcısının bant genişliği yüzde 95'e kadar daraltılıyor.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Ademir'in haberindeki sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

• Öncelikle “sosyal ağ sağlayıcı”nın tanımını yapılıyor ve sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler getirilerek bu şirketlerin disiplin altına alınması hedefleniyor.

• Yurt dışında bulunan internet aktörlerine tebligatta yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla hem günümüz global dünya yapısına hem de internet ortamının ruhuna uygun olarak özel tebliğ ve bildirim usulü getiriliyor. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerin tebligat olarak kabul edilmesi düzenleniyor.

• İnternet ortamında sunulan içeriklere yer sağlayan şirketlerin yani yer sağlayıcıların yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetlenmesine imkan sağlanıyor.

• Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi hususunda ilgili şirketlere ulaşılabilmesini teminen Türkiye’de temsilci bulundurmaları hedefleniyor.

• Sosyal ağ sağlayıcılara, kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, ilgili kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için 48 saatlik süre içinde cevap verme yükümlülüğü getiriliyor.

• Ayrıca içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara yönelik yapılan işlemlere ilişkin raporlama yükümlülüğü bulunuyor.

• Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara (Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, gibi) Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü getiriliyor.

SOSYAL AĞLARA YÖNELİK OLARAK:

- İçeriğin kaldırılmasına ilişkin başvurulara 48 saat içerisinde cevap verilmediği takdirde 5 milyon TL,

- Kuruma raporlama ve istatistiki bilgi verilmediğinde 10 milyon TL,

- Verileri Türkiye’de barındırmadığının tespit edilmesi halinde 50 milyon TL idari para cezası öngörülmüştür.

- Hakim kararının gereğini 24 saat içinde yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılar, doğan zararların tazmininden sorumlu tutulacak.

- Yapılan ihtara rağmen 30 gün içerisinde Türkiye’de temsilci bulundurmayan ve temsilcinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine, BTK tarafından başvuruda bulunulabileceği, buna rağmen ikinci ihtarla 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %95 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulacağıyla ilgili düzenleme yapılıyor. Bu yöntemle erişim tamamen engellenmemekte, kısmi yayın devam edebilecek.

GEREKÇELERİ DE BELLİ OLDU

Türkiye'de; Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarının yaygın olarak kullanıldığı belirtilerek, bu platformların hemen hemen bütün vatandaşlar tarafından kullanılmakla birlikte, ilgili mevzuat çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik tedbirler ve müeyyidelerin etkin bir şekilde uygulanamadığı ve müeyyidelerin yetersiz kaldığı vurgulandı.

Örneğin, Twitter gibi bazı sosyal ağ sağlayıcılarına Hâkim kararına rağmen terör örgütlerinin yayınlarını kaldırmamaları sebebi ile idari para cezası uygulandığı ancak bu cezaların tahsil edilemediğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle sosyal ağ sağlayıcıların net şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.