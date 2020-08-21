Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz oldu

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Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine atanan Hakan Kürşad Oğuz, 1973, Çankırı doğumlu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 1995’te başladığı gazetecilik hayatında Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

DİĞER ATAMALAR

Habertürk TV'de Kürşad Oğuz ile birlikte bir dizi atama daha gerçekleşti. Habertürk TV'de Haber Merkezi Müdürü olan Zülfikar Ali Aydın, 'Haber ve Yayın Koordinatörü', Özel Haber Araştırma Editörü olan Çetiner Çetin, 'Dış Politika Güvenlik Terörle Mücadele Haber ve Yayın Koordinatörü', Haber Müdürü Murat Yalnız da 'Ankara Haberleri ve Yayın Koordinatörü' olarak atandı.