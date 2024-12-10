Habertürk yazarı Nagehan Alçı İdlib'den gelişmeleri aktardı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Suriye'nin İdlib kentinden Suriye'deki gelişmeleri aktardı.

Kilis'in Öncüpınar kapısında Suriye'ye geçtiklerini belirten Alçı, sınır kapısının çok yoğun olmadığını belirtti.

Suriye'de büyük bir belirsizliğin hakim olduğunu ifade eden Alçı, Azez ve Afrin'e gittiklerini söyledi.

İdlib'de çok yoğun bir trafik olduğunu ifade eden Alçı, insanların İdlib üzerinden Hama, Humus ve Şam'a gittiklerini belirtti.