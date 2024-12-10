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        Haberler Dünya Habertürk yazarı Nagehan Alçı İdlib'den gelişmeleri aktardı | Dış Haberler

        Habertürk yazarı Nagehan Alçı İdlib'den gelişmeleri aktardı

        Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Heyet Tahrir El Şam grubunun kontrolündeki İdlib'e giderek gelişmeleri aktardı. Yarın başkent Şam'a geçecek olan Alçı, Suriyelilerin heyecanla evlerine döndüğünü söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:49
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        Nagehan Alçı İdlib'den gelişmeleri aktardı
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        Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Suriye'nin İdlib kentinden Suriye'deki gelişmeleri aktardı.

        Kilis'in Öncüpınar kapısında Suriye'ye geçtiklerini belirten Alçı, sınır kapısının çok yoğun olmadığını belirtti.

        Suriye'de büyük bir belirsizliğin hakim olduğunu ifade eden Alçı, Azez ve Afrin'e gittiklerini söyledi.

        İdlib'de çok yoğun bir trafik olduğunu ifade eden Alçı, insanların İdlib üzerinden Hama, Humus ve Şam'a gittiklerini belirtti.

        Hama veya Humus'ta mola verip yarın Şam'a geçeceklerini belirten Alçı, insanların bavullarıyla, mobilyalarıyla, eşyalarıyla geri döndüğünü gözlemlediğini bildirdi.

        Alçı, Suriyelilerin heyecanla döndüklerini söylerken; Suriye içindeki kentlerde de nüfus geçişleri olacağını ifade etti.

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