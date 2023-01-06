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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Haç çıkarma töreninde bir kişi başından yaralandı - Güncel haberler
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Ortaköy'deki haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

İstanbul'da Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle haç çıkarma töreni düzenlendi. Törende ise deniz atlayanlardan bir kişi, arkadaşıyla çarpışarak başından yaralandı

İstanbul'da Haç çıkarma töreninde bir kişi başından yaralandı - Güncel haberler
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DHA

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başından yaralandı.

DHA'nın haberine göre Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı.

Yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı.

Denize atlayanlardan 16 yaşındaki Nikolas Özdoğan haçı denizden ilk alan kişi oldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan İlia Davul arkadaşıyla çarpışarak kafasından yaralandı.

Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Törende tedbir amaçlı sahil güvenlik ekipleri hazır bekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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