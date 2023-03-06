Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli iki büyük deprem sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde başlaması gereken kuralar ileri bir tarihe alındı. Hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bir açıklama geldi. İşte "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...