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Haberler Sağlık Hacamat Nedir, Nasıl Yapılır? - Hacamatın Faydaları ve Zararları Neler?
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Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamatın faydaları ve zararları neler?

Hacamat, günümüzde alternatif tıpta sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Avrupa’da da Kupa Tedavisi olarak adlandırılan hacamat tedavisi vakum ile vücuttaki kirli kanın alınması ile gerçekleştirilir. Hacamatın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ise oldukça şaşırtıcıdır. Panik ataktan strese, solunum yollarından cilt sağlığına kadar pek çok farklı alanda olumlu etkisi bulunan hacamatla ilgili merak edilenler ise yazımızda.

Hacamat Nedir, Nasıl Yapılır? - Hacamatın Faydaları ve Zararları Neler?
Hacamat faydalı mı zararlı mı?
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Vücudun belirli bölgelerine açılan küçük kesikler ile kirli kanın çekilmesi hacamat tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Bu tedavi yönteminin Müslümanlar tarafından da sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Hacamatın tarihinin ise 5 bin yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Kelime kökeni emmek olan hacamat kafaya, sırta bacaklara ya da hastalığın olduğu organın bulunduğu kısımlara uygulanabilir. Deri üzerinde kesikler açılarak yapıldığı için bazı kesimlerin tereddüt ile yaklaştığı hacamat için, hacamat tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? sorusunun cevabını ve tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Hacamat Faydaları

  • Kanda toksin birikebilir. Hacamat tedavisi ile bu toksinli kan vücuttan arındırılır.
  • Kanda detoks etkisi sağlar.
  • Stresin azalmasını sağlar ve kişide rahatlama meydana gelir.
  • Vücuda direnç katar, daha enerjik hissedilmesini sağlar.
  • Kansızlık problemi yapan kişilerin uygulaması önerilir.
  • Kadınlara yapılan hacamat uygulaması ile regl ağrılarının ve sancıların azaldığı gözlemlenmektedir.
  • Göz sağlığı için de hacamat yaptırılması önerilmektedir.
  • Kireçlenme, eklem ağrısı, bel tutulması ve bel fıtığına iyi gelir.
  • Baş ağrısı çekenler için hacamat tedavisi önerilir.
  • Kasları gevşetmeye yardımcı olur. Bu yüzden kaslarda meydana gelen kramp ve ağrıları azaltır.
  • Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Hacamat Zararları

Hacamatın faydaları kadar zararları da merak edilmektedir. Hacamat öncelikle steril bir ortamda yapılmalıdır. Eğer temiz bir ortamda hacamat tedavisi uygulanırsa tedavinin ardından kesiklerin olduğu bölgede mikrop ya da enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Hacamat yapıldıktan sonra yapılan bölgede morarma ve şişme meydana gelebilir. Bu morarma ve şişme eğer 2 ya da 3 gün içinde geçmezse doktora başvurulmalıdır.

Hacamat Nasıl Yapılır?

  • Hacamat yapılmadan önce vücutta işlemin yapılacağı bölge seçilir ve küçük kesikler yapılır.
  • Kesikler yapıldıktan sonra önceden steril edilen bardaklar ya da ıslatılan kavanozlar bu kesiklerin üzerine konulur. Ardından vakumlama işlemi için beklenir.
  • Vakumlanan kan bardak ya da kavanozun içerisinde bekletilir.
  • Kirli kan olarak adlandırılan bu kanın vücuttan alınması ile pek çok hastalığa engel olunacağı ifade edilmektedir.

Hacamat Panik Atağa İyi Gelir Mi?

Hacamatın ruhsal sıkıntı çeken kişiler tarafından tercih edildiği görülmektedir. Hacamat ile kirli kanın vücuttan alınması depresif ruhsal durumların azalmasına yardımcı olurken, rahatlama ve direnç verdiği için panik atak sorunlarına da iyi geldiği bilinir.

Hacamatın Faydası Kaç Günde Belli Olur?

Hacamat yapıldıktan sonra 1 hafta gibi bir sürede olumlu sonuçlar göstermeye başlayan bir tedavidir.

Hacamattan Sonra Vücutta Neler Olur?

Hacamat yaptırdıktan sonra bazı kişilerde hafif yan etkiler görülebilir. Kızarıklık ve ateş bunlardan biridir. Bunun yanı sıra ilk iki gün kişiler sık idrara çıkma ihtiyacı da hissedebilir. Ancak doğru ve profesyonel ellerde yapılan hacamat sonrasında kişilerde rahatlama, enerji ve ağrılarda azalma hissi meydana gelecektir.

Hacamatta Çıkan Kan Ne Anlama Gelir?

Hacamatta vücuttan çıkan kan kirli kan olarak adlandırılır. Bunun nedeni bu kanın toksik maddeler içermesi, damarlardaki rahat dolaşımı olumsuz etkilemesi ve vücut için artık sağlıklı olmamasıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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