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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Hacı Ârif Bey ve Talebeleri' Pera Müzesi'nde

        'Hacı Ârif Bey ve Talebeleri' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Kasım ayında "Hacı Ârif Bey ve Talebeleri" konseriyle devam ediyor. Misafir solistler Münip Utandı ve Güzin Değişmez'in katılımıyla gerçekleşecek konser 24 Kasım Pazar Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:38
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        'Hacı Ârif Bey ve Talebeleri'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri serisinde Kasım ayında müzikseverleri 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından Hacı Ârif Bey’in külliyatına yakın bir bakış sunan “Hacı Ârif Bey ve Talebeleri” konseriyle buluşturuyor.

        Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın misafir solistleri Münip Utandı ve Güzin Değişmez olacak.

        Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

        “Hacı Ârif Bey ve Talebeleri” konseri, 24 Kasım Pazar 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.

        Saz Sanatçıları:

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Taner Sayacıoğlu - Kanun

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Volkan Ertem – Viyolonsel

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        #Pera Müzesi
        #Hacı Ârif Bey
        #konser
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