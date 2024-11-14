'Hacı Ârif Bey ve Talebeleri' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri serisinde Kasım ayında müzikseverleri 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından Hacı Ârif Bey’in külliyatına yakın bir bakış sunan “Hacı Ârif Bey ve Talebeleri” konseriyle buluşturuyor.

Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın misafir solistleri Münip Utandı ve Güzin Değişmez olacak.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor. “Hacı Ârif Bey ve Talebeleri” konseri, 24 Kasım Pazar 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.