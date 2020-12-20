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Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı'nın nişanlandığı öğrenildi. Bir süredir Hacı Sabancı'yla birlikte olduğu bilinen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Evlilik hazırlıkları yaptıkları bilinen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı Bursa'da nişanlandı. Hacı Sabancı'nın nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

NAZLI KAYI KİMDİR?

Nazlı Kayı 1992 yılında Bursa'da doğdu. 27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da tamamlayan Nazlı Kayı Koç Lisesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı.

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