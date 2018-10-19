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Hadi 12.30'da yayınlanacak mı? Hadi yarışması bugün var mı, yok mu?

Haftanın tüm günleri yapılan Hadi yarışması bugün yapılacak mı? sorusunu insanlar araştırmaya başladı. Hadi'nin instagram hesabından yarışmanın bugün olup olmayacağına dair bir duyuru yayınlandı. Peki 19 Ekim Hadi 12.30'da yayınlanacak mı? Hadi yarışması bugün var mı, yok mu?

19.10.2018 - 11:29 | Güncelleme:

19 Ekim Hadi yapışmasının bugün yapılıp yapılmayacağını insanlar merakla internetten araştırmaya başladı. Hadi'nin İnstagram hesabından yapılan bi duyuru ile açıklama yapıldı. İşte Hadi yarışmasına dair açıklama;

Sevgili Hadiciler sizlere daha iyi bir yarışma deneyimi yaşatabilmek için bugün 12:30 yarışmamız yapılmayacaktır. Akşam 20:30’da tekrar sizlerleyiz..

HADİ AÇIKLAMA

 

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

 

HADİ NEDİR NASIL OYNANIR 

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. 

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

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