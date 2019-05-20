Hadi ipucu 20 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; 15.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS CEVABI: TESLİMAT NOKTASI
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