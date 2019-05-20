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YORUM KURALLARINI OKUDUM

20 Mayıs Hadi ipucu: İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? 12.30 Hadi

Hadi ipucu 20 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün saat 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? oldu. Hadiciler bu ipucu ile bir adım önde olacak. İşte, 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 20 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; 15.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS CEVABI: TESLİMAT NOKTASI

 

 

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