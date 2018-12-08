Hadi ipucu sorusu belli oldu. 8 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "Tarzan'ın vazgeçilmez aşkı Jane karakterini hangi oyuncu canlandırıyor?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 8 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20.30’da!

"Hadiciler toplansın! Bu akşam 20.30'daki Hadi TV+ Film Gecesi için ipucu Tarzan Efsanesi filminden geliyor. Tarzan'ın vazgeçilmez aşkı Jane karakterini hangi oyuncunun canlandırdığını biliyor musun? Heyecan dolu sahneleri ve büyüleyici hikayesiyle Tarzan Efsanesi, TV+ film kategorisinde seni bekliyor!" denildi.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: Margot Robbie

MARGOT ROBBİE HAKKINDA DETAYLAR

Margot Robbie (d. 2 Temmuz 1990) Avustralyalı aktris ve yapımcı. Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi. Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015),Z for Zachariah (2015),Büyük Açık (2015),Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. 2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

Erken yaşamı

Dalby, Queensland'de doğdu daha sonra Gold Coast'a taşınıp burada büyüdü. Annesi Sarie Kessler bir fizyoterapisttir, babası Doug Robbie'nin ise eskiden bir çiftliği bulunmaktaydı. Lachlan "Lockie" Robbie adında bir abisi, Cameron Robbie adında bir erkek kardeşi ve Anya adında bir ablası vardır. Kardeşleriyle birlikte boşanmış annesinin yanında büyüdü. Babasıyla çok az görüşmektedir. Çiftlikle uğraşan bir ailede yetişti. 16 yaşındayken üç tane işte çalıştı. Drama üzerine okuyup Somerset Koleji'nden mezun olmuştur. 17 yaşında Melbourne'a yerleşerek profesyonel oyunculuğa başlamıştır.

Kariyeri

İlk defa Aash Aaron'un filmleri olan Vigilante (2008) ve I.C.U. (2009) ile seyirciyle buluştu. Seçmelerdeki performansı herhangi bir ajansa bağlı olmadan I.C.U.'de başrolde yer almasını sağladı. Ayrıca kariyerinin ilk döneminde çeşitli reklam filmlerinde de oynadı. Haziran 2008'den itibaren Neighbours dizisinde Donna Freedman'ı canlandırdı. Normalde misafir oyuncu olarak başladığı dizide kalıcı bir rol kazandı. Digital Spy ile yapılan bir röportajda Robbie seçmelerden sonra erkek arkadaşıyla beraber snowboarding yapmak için Kanada'ya gittiğini, orada iki gün geçirdikten sonra rolü kazandığını öğrenince döndüğünü belirtti. Bu roldeki başarılı performansı, Margot Robbie'ye iki Logie Ödülü adaylığı getirdi.

2011 yılında Charlie'nin Melekleri adlı yeni bir dizi için seçmelere katıldı. Ancak yapımcılar kendisine başka bir teklifte bulundular ve Christina Ricci'nin başrolde yer aldığı Pan Am dizisindeki Laura Cameron rolüyle geldiler. Dizi her ne kadar iyi yorumlar alsa da reytinglerin düşmesinden dolayı yayından kaldırıldı. Aralık 2013'te vizyona giren Para Avcısı filmindeki Naomi Lapaglia rolüyle çeşitli ödüller kazandı. 2016'nın en çok beklenen filmleri arasında yer alan Suicide Squad: Gerçek Kötüler'deki performansıyla adeta övgü yağmuruna tutuldu. Mayıs 2016'da Warner Brothers şirketi Robbie'nin Harley Quinn'e özel bir filmde yine Harley'i canlandıracağını, aynı zamanda filmin yapımcısı olacağını açıklamıştı. Daha sonra Aralık 2016'da bu filmin aynı adlı süper kahraman takımından uyarlanacak Gotham City Sirens olacağı açıklandı.

2017 yılında Ben, Tonya filminde canlandırdığı artistik buz pateni yarışmacısı Tonya Harding ile eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Performansı sayesinde 75. Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Kişisel hayatı

Robbie birkaç sene boyunca New York'ta yaşadı. Daha sonra iki arkadaşı ve kocasıyla beraber Londra'da yaşadı. 2014'ten beri Aşk Uğruna setinde tanıştığı İngiliz yardımcı yönetmen Tom Ackerley ile ilişki içerisindedir. Aralık 2016'da Robbie ve Ackerley'nin Byron Bay'da özel bir törenle evlendikleri açıklandı. Los Angeles'ta yaşamaktadır.

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