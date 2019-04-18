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18 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Gamer ipucu sorusunu Insatagram'dan, " Bugün sizlere 1993 yapımı film "Süper Mario Kardeşler" ile ilgili bir ipucumuz var sevgili hadiciler. Aynı isimdeki 1985 yapımlı Nintendo'ya ait video oyununa dayanarak yapılan film; Süper Mario kardeşler, Mario ve Luigi'nin hikâyesini anlatıyor. Peki bu filmde "Super Mario" karakterini kimin canlandırdığını biliyor musunuz?" şeklinde sordu. Hadi Gamer bu akşam Cantuğ Özsoy sunuculuğunda saat 19.30'da yayınlanacak. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU CEVABI
18 Nisan Hadi Gamer ipucu sorusu cevabı: BOB HOSKİNS
HADİ İPUCU SORUSU: SUPER MARIO KARDEŞLER FİLMİ
Süper Mario Kardeşler Rocky Morton ve Annabel Jankel yönettiği bir 1993 Amerikan bilim kurgu fantastik macera filmidir. Aynı isimdeki 1985 yapımlı Nintendo 'ya ait video oyununa dayanarak yapılmıştır. Filmde Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper ve Samantha Mathis oynamıştır. Onlar Kral Koopa isimli bir diktatörün olduğu, paralel bir dünyadaki prensesi kurtarmak ve koopa'nın boyutları birleştirmesini önlemeye çalışmaktadırlar. Süper Mario kardeşler, Mario ve Luigi'nin hikâyesini anlatır. Super Mario Bros 28 Mayıs, 1993 tarihinde yayımlandı ve olumsuz yorumlar aldı.
film 48.000.000 $ bütçenin sadece 21.000.000 $ ana parası ile, bir gişe bombası oldu. Buna rağmen film iki Satürn Ödülüne (En İyi Kostüm, biri En İyi Makyaj için) aday gösterildi.
Mario ve Luigi Mario, Brooklyn, New York'ta yaşayan iki İtalyan asıllı Amerikalı tesisatçıdır. Luigi, dinozor kemikleri için Brooklyn Köprüsü altında kazı yapan yetim bir New York Üniversitesi öğrencisi Daisy'e aşık olur. Daisy'inin boynundaki kolye için Kral Koppa'nın Iggy ve Spike adındaki adamları Daisy'iyi kaçırırlar. ama kolye Luigi'de kalır. Luigi ve Mario Daisy'i kurtarmak isterken kendilerini Kral Koppa'nın dünyasında bulurlar ve başlarına iş alırlar. Daisy'i Kral Koppa'dan kurtarmak için ve kendi dünyalarına dönmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Luigi ve Mario Daisy'i kurtarmak isterken Kral Koppa'da kolye için bu iki tesisatçı'nın peşindedir.
Bob Hoskins - Mario Mario
John Leguizamo - Luigi Mario
Dennis Hopper - King Koopa
Samantha Mathis - Princess Daisy
Fisher Stevens - Iggy
Richard Edson - Spike
Fiona Shaw - Lena
Mojo Nixon - Toad
Dana Kaminski - Daniella
Gianni Russo - Anthony Scapelli
Lance Henriksen - The King
Frank Welker - Yoshi, Goombas, and other Creature Voices
Dan Castellaneta - Narrator
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