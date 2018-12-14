Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Büyük camilerde, kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 14 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 14 ARALIK

hadi bugün Supradyn’in katkılarıyla 12.30'da!

Ödül Supradyn’den 15.000 TL

Bugünkü ipucumuz mimarinin en güzel detaylarından biriyle alakalı. Bu detay Sultanahmet Camii'nde yuvarlak, Süleymaniye Camii'nde ise dört köşe olarak bulunuyor. Büyük camiler gibi yapılarda, kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayaklara ne ad verilir?

HADİ İPUCU CEVABI: FİL AYAĞI

FİL AYAĞI NEDİR?

Fil ayağı, paye, pilpaye, kubbeli yığma yapılarda kubbeleri ve kemerleri taşımak için kullanılan yüksek ve kalın ayak, ahşap, tuğla ya da taş kolon. Çoğunlukla dörtgen ya da çokgen kesitli olur. Bizans mimarisi'nden etkilenilerek Osmanlı mimarisinde de yaygın olarak kullanılmıştır. Osmanlı filayakları çoğunlukla dörtgen ya da çokgen kesitlidir. Tuğla ve küçük taşlar harçla örülerek yapılır. Ayakların bazı köşelerine bitişik olarak sütunlar da konulur. Büyük cami kubbelerinin çoğu, birçok sütunun bir araya getirilmesiyle oluşturulan ayaklar üzerine oturtulmuştur. Bu tür filayaklarına deste sütunlu ayak denilir. Sultanahmet Camii'nde yuvarlak, Süleymaniye Camii'nde ise dört köşe filayaklar bulunur.

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