Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve ayaklı lambanın ismi işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi için Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullanılan ayaklı lambanın ismi nedir?

HADİ İPUCU: HEM AYDINLATMA HEM DEKORATİF AMAÇLA KULLANILAN AYAKLI LAMBANIN İSMİ NEDİR?

Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullanılan ayaklı lambanın ismi Lambader'dir.

LAMBADER NEDİR?

Lambader; dekoratif ve şık tasarımıyla, günümüzde ev ve ofislerin vazgeçilmez aydınlatma araçları arasında yer alıyor. Bu aydınlatma aparatı, az yer işgal ettiğinden ve odanın havasını baştan başa değiştirdiğinden dolayı tercih ediliyor. Ayaklı lambalar olarak bilinen lambaderler çalıştığınız alanı ya da odanızı aydınlatma görevini yerine getiriyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler, kitap okurken gözlerinin yorulması ya da ışık yetersizliğinden dolayı uykusunun gelmesini iyi bilirler. Lambader modelleri ile ışık ayarı en doğru şekilde yapılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ