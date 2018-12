Hadi ipucu 20 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Web sayfalarının en meşhur uzantısı işaret edildi. Hadi ipucu 20 Aralık sorusu ise; "Web sayfası uzantısı .com’un açılımı nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 20 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 20:30'da

Ödül ise 30,000 TL



Hadi İpucu; Her biri internet kurdu olan hadicileri hiç zorlamayacak ipucu gelsin; web sayfalarının en meşhur uzantılarından biri olan .com’un açılımı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI: COMMERCIAL

.com alan adı, İnternet'in Alan Adı Sistemi'nde bulunan üst seviye alan adlarından (Top Level Domain – (TLD)) biridir. Adı "commercial" ("ticari") kelimesinden türetilmiştir ve esas olarak ticari kurumlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Ancak .com, .org ve .net arasındaki ayrım, kayıt kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkmıştır.

Bu alan adı başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın bünyesindeyken günümüzde Verisign tarafından yönetilmektedir ve ABD yasasının nihai yargı yetkisi kapsamındadır. Verisign Kayıtları, ICANN tarafından akredite edilmiş kayıt şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Verisigin, uluslararası alan adlarını da kabul etmektedir.

.com alan adı, Alan Adı sistemi 1985 yılının Ocak ayında uygulamaya geçtiğinde .edu, .gov, .mil, .net, .org ve arpa alanlarıyla birlikte ilk üst seviye alan adlarından (TLD) biriyken daha sonraki süreçte en büyük üst seviye alan adı haline gelmiştir.

TARİHİ

biriydi. Söz konusu Aalan adı ABD Savunma Bakanlığı idaresindeydi, ancak bakanlık alan adı sorumluluğunu sözleşmeyle SRI International'a devretti. SRI, SRI-NIC ya da sadece NIC (Ağ Bilgi Merkezi) olarak da bilinen DDN-NIC'yi oluşturdu ve nic.ddn.mil alan adıyla çevrimiçi olarak ulaşılabilir hale getirdi. 1 Ekim 1991'den itibaren yönetim sözleşmesi Government Systems Inc. (GSI) şirketine verildi ve bu şirket de Network Solutions Inc. (NSI) ile alt sözleşme yaptı.

1 Ocak 1993'te Ulusal Bilim Vakfı (UBV) idare sorumluluğunu üzerine aldı; çünkü .com temel olarak savunmayla ilgili olmayan amaçlar için kullanılıyordu. UBV operasyon yetkisini söyleşmeyle Network Solutions (NSI) şirketine verdi. 1995 yılında UBV NSI'ye, alan adının ortaya çıkmasından bu yana ilk kez kayıt yaptıranlardan yıllık ücret alma yetkisi verdi. İlk başlarda ücret yıllık 50 $ idi, bunun 35 $'ı NSI'ye, 15 $'ı da bir devlet fonuna gidiyordu. Yeni kayıtlar için ilk iki yıllık ödeme yapılması gerekiyordu, yani yeni alan adı kayıt ücreti 100 $ oluyordu. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tüm genel TLD'lerin yetkisini üstlendi. Günümüzde bunlar, Network Solutions'ı bünyesine katmış olan Verisign tarafından idare edilmektedir. Verisign daha sonraları Network Solutions'ın kayıtla ilgili olmayan işlevlerini, kayıt şirketi olarak devam eden ayrı bir şirket haline getirdi. İngiliz dilinde alan adı genellikle öncesindeki nokta ile birlikte söylenir ve çoğunlukla nokta com olarak ifade edilir ve tabir bu şekilde yerleşmiştir.

.com alan adları başlangıçta ticari kurumlar (kendilerine özel olarak atanmış üst seviye alan adları olan devlet kurumları veya eğitim kurumlarında olduğu gibi) için düşünülmüş olsa da, 1990'ların ortalarından bu yana com alan adı kaydettirme konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İnternet'in ticarileşmesi ve popülerleşmesi ile birlikte com alan adı kamuya açılmış ve websiteleri, e-postalar ve ağ konularında hızla en yaygın üst seviye alan adı haline gelmiştir. 1997 ile 2001 arasında (“nokta com balonu” olarak bilinen dönem) çıkan çoğu şirket, şirket adlarına com uzantısını dahil etmiş ve bu şirketler nokta com'lar ya da nokta com şirketleri olarak anılmaya başlamıştır. 2001 yılında sadece iş dünyasında kullanılmak üzere sunulan .biz, com'un popülerliğini hiç etkilemedi.

Her ne kadar dünyanın her yerindeki şirketler com alan adları kaydettirebiliyor olsalar da, çoğu ülkenin kendi ülke kodları olan üst seviye alan adları (ccTLD) kapsamında ikinci seviye alan adları bulunmaktadır. Bu ikinci seviye alan adları genelde com.xx ya da co.xx şeklinde olur. .com’dan sonra gelen .xx, ccTLD'yi ifade etmektedir. Avustralya (com.au),Sri Lanka (com.lk),Yunanistan (com.gr),Meksika (com.mx),Güney Kore (co.kr),Hindistan (co.in),Endonezya (co.id),Çin (com.cn),Japonya (co.jp) ve Birleşik Krallık (co.uk) buna örnektir.

Çoğu ticari olmayan site ve ağ, com alan adının tanınırlığından faydalanma amacıyla com uzantılı isimleri kullanır. Ancak kayıt istatistikleri zaman içinde değişiklik gösteren popülerlik akımları olduğunu göstermektedir.

Verisign Aralık 2011 itibarıyla yaklaşık 100 milyon .com alan adının kaydedilmiş olduğunu duyurmuştur.Verisign Mart 2009 itibarıyla alan adlarının 926 akredite kayıt şirketi tarafından sunulmakta olduğunu bildirmiştir.

